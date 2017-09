Padres de familia exigen reapertura del ITT

Torreón, Coahuila

Maestros del Instituto Tecnológico de Torreón (ITT), permanecen en huelga ante el rechazo a las prácticas laborales y sindicales que aseguran han sido violentadas por el director, José Luis Zapata Dávila.

Este lunes convocaron a los padres de familia para informar sobre las condiciones que guarda el plantel, así como la captación de recursos por concepto de inscripciones que a la fecha desconocen su destino.

María Teresa Ávalos Romero, docente del plantel, informó que durante el periodo enero - diciembre de 2016, tuvieron ingresos federales y propios por el orden de los 6 millones 736 mil 529 pesos.

Corresponden a Servicios Administrativos Escolares, inscripciones, servicios generales, ventas, gasto directo, proyectos de investigación, perfil deseable, fortalecimiento al posgrado.

"Nosotros consideramos que hay desvío de recursos, pues no están ejercidos dentro de la institución, principalmente lo que viene siendo la inscripción de los alumnos, no tienen agua, no tienen servicios de internet, no tienen un espacio para que ellos desayunen, los salones están en malas condiciones, no hay ventanas, no hay puertas , no hay piso, no han bancas, toman clases en una situación deplorable por completo".

De igual manera se informó sobre las condiciones generales de la infraestructura y servicios educativos, el destino del pago por arrendamiento de 15 hectáreas que se tiene desde febrero de 2014 a la fecha, que asciende a los 4 millones 200 mil pesos, los desechos tóxicos químicos y biológicos que se encuentran en el plantel, afectando la salud de los alumnos y trabajadores, los riesgos que corren los alumnos al acudir a otro lugar a romar tesis y en el que el seguro de vida no cubrirá los gastos en caso de accidente.

Aseguran que desde el 29 de agosto que se mantienen en paro laboral, ninguna instancia gubernamental ha acudido para tratar de solucionar el problema, por lo que los siete trabajadores permanecerán en este lugar.

"Esta información la tienen en Gobernación, en Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y desde luego el Tecnológico Nacional de México, pero no hemos tenido ninguna respuesta de ningún tipo".

Por su parte Carlos Pérez, padre de familia, indicó que personalmente citó al director en el plantel educativo para que informe sobre las condiciones del Instituto Tecnológico, debido a que son sus hijos quienes están perdiendo clases.

"Sí él no puede estar representando al Instituto ahora puede poner un suplente, o nosotros como padres de familia que se ponga un suplente, porque no ha informado nada".

Como padres de familia, dijo, piden a las autoridades educativas se dé una solución a la problemática que enfrenta el Tecnológico de Torreón desde el pasado 29 de agosto.



dcr