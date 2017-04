IMTJ cumple la ley al construir vías ciclistas

Guadalajara

Ante la polémica social que ha provocado la construcción de ciclovías en Marcelino García Barragán y las vialidades de Dr. Pérez Arce y Silverio García, el Instituto de Movilidad y de Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) se manifestó sobre el cumplimiento que debe dar a la Ley de Movilidad en la que se contempla garantías para todos los actores de la movilidad.

Felipe Reyes Lara, director de Movilidad no Motorizada del IMTJ explicó que "la ley indica que debemos darles calles a todos, calles en las que pueden circular bicicletas, puedas circular como peatón, no está contemplado en la ley cuidar cajones de estacionamiento para los automóviles, tampoco es una obligación que todas las calles desarrollen más capacidad para los automóviles".

Uno de los puntos tocados por vecinos contra las vías ciclistas es que aseguran que son pocos utilizadas y se observa a poca gente transitar por ellas. Respecto a eso, el Instituto de Movilidad reporta la realización de conteos en los que asegura se ha manifestado un incremento de ciclistas en la vía ubicada en Marcelino García Barragán.

Durante el mes de julio de 2016, previo a iniciar las obras de la ciclovía y se contabilizaron 580 ciclistas en un día. En semanas anteriores se realizó de nueva cuenta dicho ejercicio de las seis de la mañana hasta las 10 de la noche. Los resultados fueron: mil 547 ciclistas circularon en el cruce de Marcelino García Barragán y Calzada Olímpica, mil 676 en cruce con Río Nilo, 921 ciclistas pasaron por el cruce de Donato Guerra y mil 581 en Marcelino García con La Corregidora.

"En seis meses con una ciclovía que todavía no tiene señalética pero sólo con separadores físicos que permiten que el ciclista circule de manera segura, solamente con eso ya triplicamos la cantidad de viajes en bici. La gente dice que no los percibe, una bicicleta es silenciosa y una bicicleta no es llamativa (...) si tu agarras mil 547 personas y las pones a conducir un automóvil, uno solo y lo pones en fila, te das cuenta de que estás hablando como de diez cuadras de automóvil que insertos en el tráfico significa un problema mayor que los escasos metros que va en la ciclovía", dijo Felipe Reyes.

El Instituto no cuenta con una meta de ciclistas circulando sobre la vía Marcelino García Barragán, sin embargo estiman que esta sea con más potencial en crecer en su uso y pueda llegar a los seis mil ciclistas en un año. Felipe Reyes afirma que más que pensar si la vía debe ir o no sobre Marcelino, se debe planear el crecimiento de dicha infraestructura ante la tendencia de aumento en su uso.

Es necesario recordar que grupos vecinales de más de diez colonias reunieron esfuerzos para solicitar una consulta pública respecto a la vía ciclista.

Incluso la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ya dio el visto bueno para realizar dicho ejercicio y ahora será turno del consejo general ponerlo a votación.

De aprobarse la consulta pública, ciudadanos votarían a favor o no de la vía ciclista. El resultado no es vinculatorio por lo que el gobierno del estado no se vería obligado a retirar la infraestructura. Ante dicha situación, colectivos ciclistas anunciaron diferentes acciones para dar a conocer los beneficios de rutas.

Ayer martes fue celebrada la primera charla en la que el primer tema discutido fue el rol de la infraestructura ciclista en la transformación de la ciudad. Se busca impulsar los puntos beneficios que tienen las vías a través de cuatro charlas.

"Creemos que es un medio para: uno, proteger a las personas que ya utilizan la bicicleta como medio de transporte y por otro lado invitan a nuevos ciclistas a utilizar la bicicleta como medio de transporte", señaló Elton Osorio, integrante del colectivo Bicicleta Blanca.

