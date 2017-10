Para largo, apertura del nuevo Instituto Jalisciense de Cancerología

Guadalajara

Va para largo la inauguración de la nueva sede del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), que se construye en la colonia Miramar, al sur del municipio de Zapopan. Un nuevo atorón, ahora ocasionado por la falta de recursos financieros, llevará a que el rezago en su apertura sea de cuando menos un año siete meses a lo previsto inicialmente.



El titular de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada, explicó que las nuevas instalaciones del IJC arrancaron con recursos del Instituto propios, pero este año los ingresos mermaron y ya no se tuvo la suficiencia presupuestal.



La merma obedeció presuntamente a que las pacientes, en especial las de cáncer de mama, tienen ahora la opción de atenderse en otras cinco instituciones, cuatro de ellas privadas, y no en el IJC, por lo que se disminuyeron los ingresos por esta vía.



“Por no retrasar la atención, y ellos también en su legítimo uso de querer hacer valer la gestión para poder atender a las personas, un porcentaje que fue arriba del 50 por ciento de las pacientes, se fue a atenderse a estas instituciones que también están acreditadas, disminuyendo los ingresos hacia este Instituto, lo cual desequilibró el flujo de recurso para la construcción de este hospital”, detalló el secretario en entrevista.



Este problema, que ahora obliga a retrasar “un par de meses más” la terminación de la obra, se espera solucionar ampliando la capacidad del IJC para atraer a más pacientes con cáncer de mama, pero además se realizan gestiones para que el gobierno del estado aporte recursos.



“Estaremos hablando que (el hospital) se va a estar terminándose, no sé, aproximadamente por junio, julio del 2018, la obra civil; más el equipamiento, yo creo que a finales de noviembre, diciembre, esta administración, a finales de esta administración va a estar abierto”, respondió.



Por lo pronto, la insuficiencia presupuestal se sumó al retraso ocasionado por las lluvias y a errores de la empresa contratista.



Cruces Mada aseguró que la Contraloría del Estado mantiene la indagatoria por el rezago en las obras que se le achacó a la constructora en abril pasado, y todavía no determina si hubo razones para la demora en la obra que impliquen sanciones.



Sobre el costo, que también se incrementó, el nuevo hospital bordeará los 900 millones de pesos para poder echarse a andar, tal como se presumió.



“Se proyectó tener ganancias del Instituto, y por ende ahorros cercanos a los 150 millones de pesos por año, se proyectó una institución que el costo aproximado es de 550 millones de pesos más el costo del equipamiento que se va aportar por parte de la federación, son 350 millones de pesos más”, expuso.



La obra arrancó en marzo de 2015. A la fecha, se han invertido 250 millones de pesos, de recursos aportados por el IJC.



El proyecto original preveía su conclusión en mayo de 2017. En diciembre del año pasado la SSJ anunció que la fecha de conclusión sería “antes de abril de 2018”, y al llegar abril se volvió a posponer ya sin imponer un plazo, presuntamente sujeto a los hallazgos de la Contraloría.

