Detectan inspectores corruptos en Comapa

Tampico

La Comisión de Comapa en Tampico informó que persiste la corrupción entre los inspectores de la dependencia, ya que con tal de que les den dinero o "moche" no cortan el agua a los usuarios deudores y, a pesar de haber identificado el problema, no han podido solucionar el asunto ya que, afirma, el sindicato los protege.

"El problema que está teniendo Comapa del que me he dado cuenta es que muchas de las personas que van a hacer cortes de agua se arreglan con el usuario, entonces no se les corta el agua cuando hay orden de corte, se les da una compensación al trabajador y al no cortarlo eso sigue aumentando, el recibo sigue corriendo", declaró la edil Tere Sosa Garza, comisionada.

Han llegado "15 quejas de los inspectores" a la Comisión de Comapa del municipio y es un área de oportunidad que la dependencia tiene bien identificado; sin embargo, "como ustedes saben el problema son los sindicatos, la situación es que no son trabajadores de confianza y se sienten respaldados por su sindicato, entonces obviamente sigue esto".

Se trata de un pendiente que la dependencia reguladora de agua en los municipios viene arrastrando y que ha generado complicaciones a los usuarios, ya que las áreas administrativas han detectado pasivos en cuentas que superan los 90 mil pesos, de acuerdo a uno de los últimos reportes.

Son casos de inspectores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que son enviados a alguna vivienda acortar el agua de un ciudadano moroso, pero cuando se les ofrece el dinero optan por no hacerlo, por ser omisos.

También hay casos, explicó la regidora, en donde se les da una "dádiva" para que agilicen o concluyan algún trabajo.

Sosa Garza enfatizó que "mientras haya corrupción de las dos partes, del que da y del que recibe, esto no se va a parar y esas son las denuncias que tiene Comapa", además de informar que se ha tenido acercamiento con el área de Recursos Humanos en ese sentido, en que haya capacitaciones para que las personas que acudan a los cortes no reciban nada.

El siguiente paso es tratar de concientizar a los ciudadanos de que no es una buena opción ofrecer dinero a los inspectores de la dependencia, ya que en el futuro es algo que les puede repercutir de manera negativa, que puede generar un adeudo que quede totalmente fuera de sus alcances.

"A mí me pide cualquier persona, tránsito o Comapa y no lo doy, prefiero que no me hagan el servicio, por tal motivo invitamos a la ciudadanía que denuncien estos casos y que no dé estas dádivas, quizás tengan mucha urgencia para que esté listo el trabajo, pero no tienen que dar ninguna dádiva", expuso Tere Sosa.

La regidora panista indicó que hasta "un regidor se quejó de la misma situación, de que fueron a hacer una reparación y le pidieron una compensación para hacerle el trabajo y aquí se trata de que no demos", enfatizó la comisionada de Comapa.





JERR