Insistir en incremento de penas y evitar pre-liberación en delitos graves: Felipe

León, Gto.

El candidato a la gubernatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Felipe Arturo Camarena dijo que el ejecutivo no puede estar excusándose en reformar al artículo 19, pero sí debería acercarse al congreso e insistir en el tema para que haya incremento de penas y evitar la pre- liberación en delitos graves.

“Hay que buscar que otra de las circunstancias, por la que luchamos es que no hubiera beneficios de pre liberación para delitos graves, pero de nada me sirve que haya aumento de pena cuando el ejecutivo tiene el sartén por el mango y esta pre- liberando; no podemos exigirle a la procuraduría que cumpla con su deber y por otro que el ejecutivo estatal este -” refirió.

Señaló que cuando fue procurador no concedieron pre- liberación en delitos graves;

Refirió que el gobernador Miguel Márquez ha cobrado y fue contratado por los guanajuatenses y tiene obligación de responder.

Al respecto, el senador Carlos Puente Salas expuso que hay apertura para la reforma, al menos de parte de los legisladores de su partido, sin embargo se requiere de las mesas de análisis, donde se discute la solución para no repetir equivocaciones.

“Lo que nosotros debemos de construir es cuál es la adecuación para no volvernos a equivocar; todos tenemos detectado el problema pero lo que también debemos de construir es cuáles son las alternativas de cómo evitar ello y eso lo tenemos que construir; saber cómo darle una salida a esta problemática que estamos enfrentando de lo que mucho se ha hablado, la puerta giratoria” dijo al mencionar que no se ha aterrizado en una solución.