Insisten en que se retire escultura Sincretismo

Con las rodillas colocadas sobre el piso, plegarías al cielo, rosarios rodeando sus manos y entonando cánticos religiosos, cerca de mil personas se dieron cita las afueras de la capilla El Refugio para “pedir perdón” a la Virgen de Guadalupe por la ofensa que para ellos representa la obra Sincretismo, en lo que representa la cuarta movilización que hacen grupos católicos en torno al tema.

Las serpientes y los cráneos, que son elementos que el artista Ismael Vargas decidió tomar de la imagen de la deidad prehispánica, Coatlicue, para fusionarlos con la virgen morena, son el principal motivo de descontento entre aquellos que insisten en que se debe de retirar la escultura que califican de “blasfemia” permanente.

Los manifestantes, convocados por el grupo “México Guadalupano”, mantienen la fe en que el ayuntamiento de Guadalajara pueda retirar la obra que forma parte del programa de arte urbano y que de alguna manera parece haber servido para unir a las agrupaciones conservadoras, que encontraron en el Sincretismo, la razón para reunirse de manera constante.

Así lo reflejaron las palabras de Felipe de Jesús González, integrante de esta agrupación, que asegura que no han recibido una negativa a su petición de que la obra de arte urbano sea retirada y explica que seguirán reuniéndose mientras se encuentre en pie sobre la avenida Federalismo o cualquier otro punto de la ciudad: “no nos han dicho que no la van a quitar, y a final de cuentas mientras esta estatua dure, va a ser motivo para que nosotros nos reunamos, que nosotros estemos formando a nuestro grupo; es un cerillo que encendió una mecha y está creciendo a nivel nacional, porque ya nos han hablado de otros estados para manifestar su apoyo y el repudio a esta estatua”, indicó.

La cuarta manifestación en contra de la obra Sincretismo, comenzó con la tónica de las protestas anteriores, religiosos acusando de blasfemia al ayuntamiento de Guadalajara y su alcalde, así como a comerciantes ambulantes que aprovecharon la ocasión para vender rosarios y gorros para protegerse de las inclemencias del tiempo, a diez y veinte pesos cada uno de los productos que se vendieron como pan caliente.

También hubo uno que otro caso como el de Diana, que este sábado llegó a Guadalajara procedente del municipio de El Arenal para visitar a sus tías y cuando se dio cuenta, ella y su bebé de brazos ya eran parte de la marcha, “de hecho es lo que me preguntó, qué hago yo aquí”, señaló la joven, que dijo no estar en la misma sintonía de protesta pero se encontraba ahí para acompañar a sus familiares, “realmente yo vine a visitar a mis tías, ellas arreglaron uno de los coches y aquí estoy, pero en realidad no era mi intensión estar aquí”, señaló.

Los ánimos se fueron elevando y se presentó un incidente que concluyó con un policía herido y una persona detenida, de acuerdo al reporte oficial, un hombre de 43 años presuntamente vandalizó la escultura por lo que elementos de seguridad pública procedieron a detenerlo, acción a la cual el hombre puso resistencia y con una navaja hirió a un oficial en una de las manos, por lo que fue remitido al ministerio público, fuera de ello, lo demás se tradujo en rezos, plegarias y mucho tráfico en los alrededores a causa del cierre de una vialidad tan concurrida como Federalismo.

MC