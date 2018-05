Inseguridad es general, dicen candidatos regios

Monterrey

Tras darse a conocer que los feminicidios se duplicaron en el último mes en Nuevo León, los candidatos a la alcaldía de Monterrey consideraron que el problema de la inseguridad es generalizado.

El aspirante del Partido Acción Naciona (PAN), Felipe de Jesús Cantú, manifestó que es fundamental que cualquier crimen sea castigado, pues los delincuentes violan la ley al darse cuenta de que hay impunidad.

Respecto a la violencia contra las mujeres, dijo que es necesario crear mecanismos de defensa para facilitar las denuncias y que haya participación tanto de la sociedad como del Gobierno.

“Las mujeres no tienen la culpa de que haya personas enfermas de la cabeza que estén agrediéndolas de manera impune, que no tengan una sanción, que no vayan a dar a la cárcel, eso es grave.

“La desintegración social es el principal motor de la delincuencia, en el caso de las mujeres hay que también prepararlas para que tengan algún mecanismo de defensa”, declaró.

Por su parte, Adalberto Madero, abanderado por el Partido Verde, coincidió en que no solamente los feminicidios han aumentado, sino todos los delitos en general.

Por ello repitió que en caso de ganar la alcaldía, aumentará 52 por ciento el salario de los policías y tomará medidas de prevención contra la violencia de género, sin especificar cuáles.

“Hay que ser realista, no solamente se ha incrementado ese problema, es un problema generalizado la inseguridad. No hay colonia a donde yo acuda que no se me quejen de la inseguridad.

“Cuando yo fui alcalde, les hablabas a los policías y llegaban en tres minutos; hoy no llegan”, insistió.