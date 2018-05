Inseguridad y limpieza, principales problemas de Malecón del Río

León, Gto.

Previo a que comiencen los trabajos de renovación del Malecón del Río de los Gómez, habitantes de colonias cercanas señalan que dicho canal tiene fuertes problemas de inseguridad y de limpieza, presentándose principalmente en la colonia La Escondida, el Coecillo y el Barrio de Santiago.

En la colonia La Escondida los vecinos señalaron que una de las principales problemáticas es referente a los depósitos de basura que se dan en el cauce del Río de los Gómez, mismos desechos que provocan que durante la temporada de lluvia el agua se desborde y afecte a los vecinos, además de que el puente que se encuentra instalado y que conecta con la colonia Ribera del Río es utilizado para cometer asaltos.

“Los vecinos y gente de fuera vienen a tirar la basura, pero pues no entienden cuando el río se desborda y les daña sus casas pero no hay responsabilidad. Hace no menos de un mes vinieron como unas 40 personas limpiaron y está nuevamente lleno de basura”, comentó Jorge Sánchez, habitante de la colonia.

Otra de las colonias que presenta falta de atención de las autoridades en el tema de seguridad es el Barrio de Santiago, y es que en inmediaciones del Mercado República se registran atracos a transeúntes; sin embargo, la delincuencia se ha expande hasta el Barrio del Coecillo, según refieren los propios colonos, por lo que calificaron como una buena medida la restructuración de Malecón del Río.

“Si en vez de sembrar cadáveres sembráramos flores pues sería algo diferente, que en nuestra plaza o ciudad al despertar sepamos que hay algo bonito. Me imagino que donde haya plantas y algo verde será un ambiente de paz, que se respire bienestar y armonía”, comentó Francisco Hernández.

La Dirección General de Obra Pública de León (DGOP) señaló que será en aproximadamente 22 días que los trabajos de renovación comenzarán en los que se tendría una inversión de 55 millones de pesos y que provendrían del recurso estatal. El proyecto intervendría 7 kilómetros del Malecón y combatiría los problemas de movilidad, el deterioro de la imagen urbana y el bajo aprovechamiento de los espacios públicos residuales.