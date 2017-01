La iniciativa de reducir presupuesto a partidos la hice en 2008: Alfaro

Guadalajara

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro se manifestó a favor de que se reduzcan los recursos otorgados a los partidos políticos durante años no electorales después de que lo anunció el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz, como parte de las medidas para aminorar afectaciones por el incremento de combustibles.



“Celebro y me da mucho gusto que se haya puesto en la mesa la discusión de una iniciativa que yo presenté cuando yo fui diputado hace muchos años y que no habían aceptado que es la reducción del financiamiento de partidos políticos”.



Señaló que dicha propuesta la presentó en el Congreso de Jalisco en 2008 y quienes se opusieron en dicho momento fueron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).



“Nosotros hicimos un planteamiento hace tiempo de modificar la formula de asignación de recursos. Lo que entiendo es que el gobernador dijo ayer que va a proponer que prácticamente se elimine el recurso en año no electoral, vamos a ver que propone, Hay que estudiar el planteamiento. Pareciera que quienes se opusieron en el pasado a estas medidas, ahora son los grandes promotores”, dijo el presidente.



El gobernador y el presidente municipal de Guadalajara sostuvieron una llamada telefónica el día domingo. Enrique Alfaro afirmó que propuso una mesa de análisis para revisar los temas propuestas por el gobernador de Jalisco.



Alfaro Ramírez insistió en que Aristóteles Sandoval atendió el llamado hecho por los alcaldes de Movimiento Ciudadano para que no haya un incremento a la tarifa del transporte público. Respecto a la propuesta de un subsidio que no fue atendida por el gobernador, el presidente señaló que sólo fue una idea los presidentes para atender al transporte público.



MC