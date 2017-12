Influenza es cíclica; especialista llama a prevenir

Monterrey

El virus de la influenza es cíclico y muta constantemente, de manera que en una temporada puede ser más letal que en otra, informó el infectólogo y profesor del Hospital Zambrano Hellion del Tecnológico de Monterrey, César Martínez Longoria.

Por lo anterior, el especialista llamó a la población a tomar medidas preventivas en la época de invierno, ya que a finales de diciembre y principios de enero es cuando repuntan los casos de influenza y demás enfermedades infecciosas, como cuadros respiratorios, gripales o neumonías.

TE RECOMENDAMOS: En NL, 1 de cada 6 casos de influenza en México

"Ya cuando entren los frentes fríos y cuando el frió ya se presente de manera más estable y más constante es cuando vamos a ver más casos de todas estas infecciones", mencionó.

En Nuevo León van 18 casos de influenza durante esta temporada estacional y no se ha registrado ninguna muerte; cifras contrastantes a las 54 defunciones que se presentaron en el estado durante la temporada pasada (diciembre 2016 y enero 2017), advirtió Martínez Longoria.

De igual manera en el país van 413 casos y cinco defunciones con corte a la semana 51 (21 de diciembre), mientras que en la temporada pasada se contabilizaron 193 casos, pero 15 defunciones, según el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza 2017 de la Secretaría de Salud.

El experto explicó que esto se debe a que el virus de la influenza va mutando y puede aumentar o disminuir su grado de peligrosidad, por lo que llamó a no bajar la guardia y tomar medidas de precaución.

"Hay que recordar que la influenza se presenta de esa manera, de una manera cíclica, donde en una temporada hay muchos casos y donde en otra temporada hay pocos casos y así se van presentando.

"La idea es de que con la influenza no podemos bajar la guardia ni aunque en la temporada pinte a que se va a presentar bastante tranquila y la cantidad de muertes son pocas y todo eso, no podemos bajar la guardia porque como ya comente la influenza es un virus que está mutando constantemente", señaló Martínez Longoria.

Debido a que toma tres semanas para que la vacuna alcance su mayor nivel de protección, el especialista señaló que lo recomendable siempre es aplicarla en el mes de noviembre, para procurar la mayor efectividad durante diciembre y enero, que es cuando surgen más brotes.

"Muchas veces nosotros, estamos hablando de la población, somos reactivos: hasta que no vemos casos de influenza o hasta que no vemos en las noticias o hasta que no vemos que se reporten los casos es cuando empezamos a solicitar la vacuna y eso no debe de ser así, hay que recordar que las vacunas se deben de aplicar en el momento en que se recomiendan y esto es desde octubre-noviembre", puntualizó.