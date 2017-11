Congreso pide a Estado estar alerta ante influenza

Monterrey

Luego de que el dengue se disparó un 120 por ciento este año comparado con 2016, el diputado local del PRI, Marco González, pidió a la Secretaría de Salud aplicar campañas de prevención para que no suceda lo mismo con la influenza, al acercarse la temporada invernal.

El coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado anunció además que instalarán otra vez un módulo en la entrada del edificio legislativo donde regalarán Tamiflu, medicamento para combatir la influenza, a quien haya contraído dicha enfermedad.

"Bueno, eso ya es repetido en este gobierno, cada año donde viene el dengue y el zika se van al alza, no hay campañas preventivas y es el cuento de nunca acabar, siempre la Secretaría de Salud actúa de una manera tardía y esto va a empeorar de una semana en adelante, dado que no hicieron las campañas preventivas desde un principio. Ya estamos acostumbrados de que no hay reacción.

"Ojalá que tenga ya el Gobierno del Estado un inventario de Tamiflu por el tema de la influenza, yo no sé si está previendo esto también el Gobierno del Estado, sería importante saber la opinión del doctor Manuel de la O, qué van a hacer sobre el tema de la influenza, si van a tomar medidas o va a ser también lo mismo del año pasado", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que de forma contraria a lo que ocurre a nivel nacional, los casos de dengue en Nuevo León se dispararon, al grado de que hasta la semana 43 de este año existe un alza en esta enfermedad del 120.30 por ciento respecto al año 2016.

Lo anterior representa haber llegado a mil 573 casos comprobados este año, contra 714 registrados en el mismo lapso pero de 2016.

Además, la semana pasada, la 43 en el panorama epidemiológico de dengue 2017, actualizada al 30 de octubre, Nuevo León vivió sus siete días con más casos comprobados de dengue en el año al cerrar con 207 casos.

Marco González comentó que instalarán el módulo para entregar Tamiflu, sin hacer desembolsos por parte del Congreso ya que les quedaron 250 dosis de cuando instalaron el módulo anterior.

Dijo que primero plantearán el caso ante la Cocri, pero que será a la brevedad para proceder a instalar el módulo.

"Así lo vamos a hacer, para Tamiflu, lo vamos a estar instalando e invitaremos al Gobierno del Estado a que haga algo de prevención para evitar esto. Tenemos un stock del año pasado, sobraron alrededor de unas 250 dosis de Tamiflu, ahí las tenemos en la bodega de aquí del Congreso", indicó.