Un plástico y cartones como cama... hizo de la calle su casa

Monterrey

Desde hace catorce años José Luis Cazares Gutiérrez hizo de la calle su casa, la cual se ubica en Alejandro de Humboldt, a una cuadra de la Pulga Río.

Consta de una serie de mantas plastificadas como paredes, mismas que adorna con gran cantidad de cuadros e imágenes religiosas; unas cubetas como sala y comedor, y un plástico y cartones como cama, en un espacio no mayor a los cuatro metros cuadrados.

Ahí vive José Luis, y afuera de su "vivienda", en la cual dice no lo molestan las autoridades, debido a las bajas temperaturas mitiga el frío con una fogata en la banqueta, algo que comentó sí lo han conminado a que no lo haga para evitar algún accidente.

"Lo único que me dicen a veces es que no haga fogata, y en estas últimas veces les he dicho que yo tengo que calentar mis alimentos", explicó al tiempo de dar otra fumada al cigarrillo rojo.

Según Cazares Gutiérrez, que lleva ese primer apellido porque así lo registró el hombre con el cual su madre "se arrejuntó" para ayudarla, pero que "no la ayudaba, la mortificaba", nació en Tamaulipas.

Allá estudió "el kindergarten bilingüe", luego estuvo en muchos trabajos: rotulista, en educación, en prensa, hasta que su abuelo quien lo ayudaba, murió y decidió salir de su tierra.

La aventura lo trajo hasta Monterrey, donde asegura la vida no le resultó sencilla, ya que, entre otras cosas, además de no conseguir empleo, ha sido golpeado en cantinas "y por eso traigo rajada la nariz".

Ha sido atacado por maleantes y pandilleros que pasan por su hogar, y es constantemente insultado por las personas "que no son tan educadas"; aunque, mencionó, hay muchos ciudadanos que sí lo han apoyado.

"Existe gente benevolente que viene a tratar de proporcionarme un apoyo, porque yo estoy estudiado", destacó mientras mostraba a la cámara las obras artesanales de su autoría.

Mismas que en su mayoría son de simbolismos religiosos, porque, recalcó, "desde niño nací con un don espiritual, entonces por lo mismo siempre me estoy tratando de comunicar con Dios.

"Estos cuadros yo los vendo bien económicos, para un subsidio alimenticio, veinte pesos, y tres por cincuenta, porque me gusta ser comerciante economista populista, no me gusta castigar mucho al pueblo, porque para qué castigar al pueblo si soy descendiente del mismo pueblo", manifestó.

Por otra parte, en temas como el alcoholismo o drogadicción Cazares Gutiérrez dejó en claro que sólo el vino hace daño.

"El que toma cerveza no es un borracho, porque la cerveza es un alimento espiritual, el que perjudica es el vino, por eso se llama aguardiente", afirmó.

Y ante el cuestionamiento de por qué ante estas bajas temperaturas sigue en su "vivienda" y no en un albergue, destacó que ya fue una vez a uno, pero dadas las controversias que tuvo ya no acepta "la invitación que le hacen" para llevarlo a refugiarse.

"Ya me han hecho muchas propuestas, y ya me llevaron una vez a uno, y entonces tuve ahí un conflicto, porque ahí en un albergue hay muchos geniecillos, muchas ideas humanitarias, muchas opiniones que a veces sí coordinan como nosotros que estamos educados.

"A mí me han tomado a veces que, porque tengo muchos conocimientos, me creo mucho, y es lo contrario, el que sabe muchas cosas está dispuesto a servir a la comunidad de manera tranquila", puntualizó al tiempo de poner un tablón más a la lumbre.

Cabe destacar que por otras calles de la ciudad se pudo observar a más personas "invisibles" como esta, arrastrando su historia y su pasado sobre zapatos desgastados, soportando el frío con la cobija a cuestas y lanzando al viento su discurso.