Postergan al martes 8 de mayo respuesta a comunidad

Guadalajara

Una primera reunión para intentar distender el conflicto entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y el centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no llevó a acuerdos, debido en parte a que no hubo autoridades con poder de decisión. No obstante, el tesorero y vocero de los comuneros, Guadalupe Camargo, destacó la importancia de la reunión convocada para el martes entrante, en la sede de la SCT, donde se deberá decidir el futuro del expediente de indemnización no finiquitado.



"Tuvimos una mesa de trabajo y nos reuniremos el próximo martes en SCT a las once de la mañana para revisar nuestro expediente y buscar una pronta solución. La reunión de hoy [ayer] fue en la Subsecretaría de Asuntos del Interior del gobierno del estado, en palacio de gobierno, con el maestro Alfonso Gómez Godínez así como con el licenciado Javier Lechuga Millán, y por parte de la SCT el licenciado Julio Tirado, subdirector del centro SCT, y Ernesto Rubio Ávalos, que es el supervisor de obras de la SCT. Por nuestra parte fuimos el presidente, secretario y tesorero de la comunidad indígena de Mezquitán, así como el presidente del consejo de vigilancia de la misma comunidad. En esta primera mesa de trabajo nos pusimos de acuerdo y llevaremos a la nueva reunión un compromiso de revisar nuestro expediente y buscar una pronta solución", explicó el vocero.



Añadió que la idea es "ver si podemos llegar a un acuerdo, y con base en la respuesta, pues ya nosotros determinar si ya no es necesario seguir con nuestras manifestaciones en la carretera o mantenerlas como esquema de presión; debemos ver cómo se tiene proyectado el tema en el mismo centro SCT, ahora vamos a darles un voto de confianza y esperar a que se revise nuestro expediente con seriedad".



El tema de fondo son tres convenios incumplidos que ya están demandados ante el Tribunal Unitario Agrario 16, pues fueron avalados por asamblea y al tratarse de patrimonio comunal, son asuntos de materia agraria. En el expediente 222/2017 se demanda a la SCT "por el cumplimiento forzoso de los convenios de ocupación previa, para la regularización de los derechos de vía", del 3 de marzo de 2004 (respecto de una superficie aproximada de 26-93-22.80 hectáreas); lo que fue retomado en un segundo convenio, del 7 de mayo de 2007, respecto a la misma superficie; y del 28 de diciembre de ese mismo año, también sobre el mismo asunto.



Es decir, son casi 27 ha que fueron utilizadas por la SCT para ampliar la carretera a Saltillo, y cuyo incumplimiento ya demora por 14 años en el primer caso. Las opciones legales son el pago de la indemnización, o bien, la devolución de la superficie comunal, por tratarse de un derecho imprescriptible.



Lo adeudado es cercano a 40 millones de pesos, pero con el tiempo, se ha incrementado la plusvalía de la zona, por lo que se deberá hacer un nuevo ejercicio de avalúo para determinar el valor real de los terrenos, ante el perjuicio ocasionado por 14 años de no pagarse a los comuneros.

SRN