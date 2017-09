Necesario incremento en tarifa para transformar transporte público en el AMG

Guadalajara

Si la ciudadanía requiere una transformación del servicio en el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, debe de estar dispuesta a pagar el incremento de siete a nueve pesos en el servicio del nuevo modelo ruta-empresa, afirmó Gonzalo Sánchez, vocero del Gobierno del Estado en Jalisco.

“El gobierno tiene que ser muy transparente porque también parte de ser sensibles al hablarle a la gente con la verdad y hablarle a la gente como deben de ser las cosas completamente de frente es: no hay posibilidad de la transformación del transporte público si no nos apretamos el cinturón y pagamos un poco más de lo que se paga ahora, no hay posibilidad, no es costeable”, señaló el vocero en rueda de prensa.

Reiteró que la ruta Artesanos sí cuenta con pendientes en el área de prepago y frecuencia, sin embargo, la evaluación hecha confirma la posibilidad de incrementar la tarifa.

De igual forma, afirmó que en caso de haber incumplimiento habría procesos para retirar la concesión a la ruta empresa. Aseguró que la empresa que opera la ruta Artesanos se encuentra en números rojos y negó que la medida sea para favorecer a los empresarios y que el máximo interés del gobierno es atender la necesidad de los usuarios del transporte.

GPE