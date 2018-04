Incineran droga y alcohol en Coahuila con valor de 300 mdp

Torreón, Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la incineración de droga y destrucción de objetos del delito en el campo de tiro de la zona industrial Mieleras de Torreón, con valor de 300 millones de pesos.

Se destruyeron más de 15 mil dosis de mariguana, 3 mil 800 dosis de cocaína, 4 mil 400 dosis de heroína, 138 mil dosis de metanfetamina y más de 3 mil litros de alcohol.

"Lo importante no es la cantidad, sino que protegemos a la sociedad, a los niños y a los jóvenes de ésta, sostuvo el máximo representante del Gobierno coahuilense".

"Los tres órdenes de gobierno tienen su mérito, así como los elementos de la Policía Federal han tenido una participación muy activa en los aseguramientos realizados en carreteras. Se debe dar la disminución de los delitos y cerrar filas, hacer a un lado las diferencias partidistas. En la prevención se trabaja con los municipios a quienes les corresponde la prevención".

Además dijo que con la seguridad no se puede jugar. "Yo jamás me atrevería a denostar el trabajo de algún municipio, al contrario los iré apoyando para que mejore sus indicadores. Veo disposición de la autoridad ante la exigencia de la sociedad".

Señaló que no se deben cambiar las estrategias de un día para otro. "Yo no lo hice, los operativos siguen, he dado la instrucción de checar yonques y ceresos", afirmó.

En su intervención, Fernando Olivas Jurado, Delegado de la Procuraduría General (PGR) de la República, señaló que esta destrucción se hace en coordinación con los tres órdenes de gobierno y cumple con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la normatividad aplicable para este caso.

Notificó la presencia de personal del órgano interno de control de la PGR, quienes certificaron la simetría entre el narcótico y las carpetas de investigación, dando como consecuencia la destrucción de dichos objetos.

El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, sostuvo que esta semana se dio a conocer el resultado del estudio “Índice de Paz en México 2018”, publicado por el Instituto para la Economía y La Paz, en el que Coahuila se encuentra en el 4 lugar.