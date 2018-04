Gasto contra incendios forestales creció en diez tantos desde 2013

Guadalajara

En cinco años, Jalisco ha multiplicado por once el presupuesto asignado para incendios forestales, y ha fortalecido la profesionalización de los combatientes y la coordinación técnica para el combate, afirma la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.



Con todo y eso, las estadísticas se fueron de poco más de ocho mil hectáreas siniestradas en 2015, a casi 190 mil ha en 2017, mientras hace una semana, se reportaban poco más de 10,500 ha, lo que apunta a que la severidad de 2018 posiblemente no alcance el récord histórico del año previo. La funcionaria considera que no obstante el fuerte trabajo, se ha coincidido con un periodo de extremos climáticos (con elementos de cambio climático que en la región son especialmente complejos, asegura) aunado al problema de que el liderazgo nacional agropecuario de Jalisco suele tener como correlato la falta de respeto a los bosques y selvas, deficientemente valoradas por sus mismos dueños. No es casual que más de 40 por ciento de los eventos de fuego del año previo hayan derivado de quemas agropecuarias hechas sin cuidado.



Otra de las carencias, que se espera resolver en 2018, es contar con una estrategia completa de manejo de fuego. De hecho, el camino para que los incendios forestales sean bien procesados es justamente la prevención, y eso lleva a un manejo de territorio que pasa por atender las zonas de acumulación de combustible, y por el otro lado, hacer valer las normas de manejo de fuego vigentes para los productores agropecuarios, lo que pasa por sanciones si no avisan de su manejo a la autoridad local, que ha sido intensamente visitada en los últimos meses para que asuma su papel local como corresponsable de la prevención. A fin de cuentas, el territorio que se quema pertenece a alguna demarcación municipal. No se puede evadir el tema a pretexto de la competencia federal sobre los bosques. Lo que primero es perjudicado con los incendios desastrosos es el patrimonio de ciudadanos de un municipio y los servicios ambientales de bosques y selvas, que permiten la calidad óptima de vida en los poblados de las partes bajas, entre lo que destaca el agua, el clima y la biodiversidad, también íntimamente ligados a la suerte de cultivos agrícolas y sanidad pecuaria.





"Si lográramos que los 50 municipios con más alto riesgo tuvieran sus propias brigadas permanentes, es decir, no sólo en temporada, para manejos preventivos, estaríamos bien pertrechados, pero la realidad es que hay que andar presionando para que se conformen, y los municipios no siempre cumplen con su parte", señala el responsable director del tema, Mario Aguilar Hernández.



Por el lado federal, las cosas son peor, si se considera que los bosques y selvas son competencia exclusiva en términos jurídicos de ese nivel de gobierno. Entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa (1988-2012) no cesó de crecer el presupuesto a este sector, que se consolidó como una de las áreas prioritarias de gestión pública, pues la conservación incide en materias variopintas como la calidad de vida y reducción de pobreza, sustento de actividades económicas y captura de gases de efecto invernadero. Pero la administración de Enrique Peña Nieto ha sido la que menos ha apostado por el tema, y en los últimos tres años, la reducción de gasto en bosques y medio ambiente supera 60 por ciento. Ante la falta de recursos federales, los estados no tienen manera de suplir esos montos y tampoco pueden competir con atribuciones legales que permanecen en manos de las delegaciones federales. En 2017, el gobierno federal sólo aportó 2.4 millones de pesos al tema de combate de incendios, en contraste con alrededor de 110 millones aportados por el estado, y que de cualquier modo, sigue siendo un monto insuficiente.

¿Cómo funciona la coordinación interinstitucional?

Con la operación del Centro Estatal de Incendios Forestales y Manejo del Fuego, bajo el esquema de mando unificado, con atención las 24 horas en la temporada alta de incendios forestales. Esto deriva en la activación de los comités regionales de protección contra incendios forestales, en la "operación de la totalidad de la infraestructura y recursos disponibles en cada región del estado con prioridad en las áreas naturales protegidas: La Primavera, Nevado de Colima, Sierra de Quila y Cerro Viejo, y la reserva de la biosfera de Manantlán", explica Mario Aguilar. Este trabajo exige la "coordinación permanente del grupo técnico operativo estatal, brigadas contra incendios e infraestructura de detección de incendios forestales, a partir del periodo vacacional decembrino. Esa coordinación incluye cuerpos de emergencia estatales y municipales para la atención de visitantes en las áreas forestales de alta visitación".



Se echan a andar dos programas especiales: uno para Semana Santa, cuando los bosques son más visitados, y otro para la Costa Sur, donde hay condiciones de sequedad extrema. Se programan de entrada tres equipos aéreos.

Claves

El diagnóstico de Jalisco

El estado de Jalisco "históricamente se ha identificado como una de las entidades federativas con mayor incidencia y afectación por incendios forestales, al inicio de esta Administración, Jalisco tenía limitaciones importantes para la operación del Programa Estatal establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en la Ley Forestal de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco"

La atención de incendios forestales "se acotaba a la contratación de brigadas en el periodo crítico de incendios (3 o 4 meses) únicamente para combatirlos"

El presupuesto con que contaba el Programa de Incendios Forestales para su activación era alrededor de 8 millones de pesos; para el año 2017 el presupuesto invertido fue de 63.6 millones, y en 2018, si se incluye la compra de robots detectores, la cifra global se acerca a 110 millones de pesos

Los brigadistas no contaban con equipo de protección personal suficiente y adecuada para la actividad de riesgo, así como insuficiente herramienta y vehículos. Esto se ha intentado paliar. Las brigadas más importantes ya cuentan con equipamiento, instrucción suficiente y un entorno laboral más o menos adecuado, pero hay aún cientos de brigadistas, sobre todo municipales, que sobreviven precariamente





El Programa de Incendios Forestales "era reactivo, no se contaba con la integración programada de actividades de prevención física". La coordinación entre los diferentes actores era "limitada y de reacción ante las situaciones de emergencia"

En 2018, ya está en vías de conformación la estrategia estatal de fuego, en la cual se va a priorizar la prevención al combate de incendios. Esto significa que deberá tenerse brigadas a lo largo del año, y se deberá incrementar presupuesto en labores preventivas como manejo de combustibles y capacitación para quemas agropecuarias. También se deberá acotar el uso de fuego para actividades recreativas, y penalizar su uso doloso en conflictos de propiedad, por ejemplo

Jalisco es precursor a nivel nacional, "en contar con un área en su estructura organizacional específica de Manejo del Fuego con personal técnico especializado en la materia. Es uno de los pocos estados que cuenta con personal operativo y técnico especializado que realiza actividades de prevención física en áreas prioritarias de protección"

Opera 14 torres de detección de incendios, y es la única entidad que cuenta con un Memorándum de Entendimiento Internacional para la cooperación y capacitación en materia de incendios forestales (Provincia de Alberta, Canadá). La mayor parte de los egresados de esa cooperación, por el lado mexicano, son brigadistas jaliscienses

Fuente: Semadet Jalisco

La 3 prioridades en 2018

1 Atención de Incendios en La Primavera y su zona de influencia

"Establecimiento del Equipo de Manejo de Incidentes para atención de incendios en el Bosque la Primavera. Activación inmediata de protocolo de comunicación en medios de comunicación y redes sociales. Coordinación del Grupo Directivo para atención a medios y apoyo al Grupo Técnico Operativo en los requerimiento para el Manejo del Incidente. Monitoreo permanente con informes de Calidad del Aire para determinar actividades de prevención física con uso de fuego y apoyo en contingencias ambientales por la atención de incendios forestales.

2 Gestión de acuerdos para el apoyo de las dependencias federales:

Sagarpa [Secretaría de Agricultura y Ganadería]."Integración en la coordinación regional para limitación y notificación de Quemas Agropecuarias".

SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes]: "Actividades de conservación de derecho de vía en carreteras prioritarias de flujo hacia zonas turísticas, elaboración de letreros de prevención de incendios y coordinación en las regiones para la quema de derechos de vía"

Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas): "Capacitación y activación de brigadas para ejecución de programas de prevención y combate de incendios"

Profepa[Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): "Integración en el grupo de trabajo de la Semadet para el establecimiento del protocolo de denuncia para su seguimiento hasta la sanción correspondiente"

3 Establecimiento del Grupo de Trabajo de Manejo del Fuego de Jalisco.

"Designación del personal que integrará el grupo de trabajo para evaluar los avances de prevención y atención de incendios en el periodo de estiaje, con la participación de las dependencias federales, estatales y el sector social (ejidos, comunidades y pequeños propietarios). Sesión permanente del grupo de trabajo, mensualmente de manera ordinaria y quincenalmente en los meses críticos. Presentación de avances y resultados en el Comité Estatal de Manejo de Fuego".

