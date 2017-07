Reconoce Narro al Incan y su labor contra el cáncer

Tamaulipas

El Instituto Nacional de Cancerología (Incan) no solo cuenta las personas con este padecimiento, sino también historias, por lo que la labor que hace es de gran relevancia para la salud en México, dijo José Narro Robles, secretario de Salud federal.

Agregó que con el Registro Nacional del Cáncer se avanza en el conteo pero basado en un trabajo bien organizado, reconociendo a cada uno de los integrantes por su labor.

Al igual que esta enfermedad, el funcionario indicó que la diabetes como el embarazo en adolescentes son los principales problemas que le preocupan.

Recientemente se creó el Registro Nacional del Cáncer, mismo que coordinará el Instituto Nacional de Cancerología. Platíquenos de este instrumento, de esta herramienta...

Es algo muy importante en términos médicos, epidemiológicos, sociales, colectivos y personales. Cuando regresé de mi posgrado hace más de 45 años, había la idea de formar un Registro Nacional de Cáncer.

Por fin México lo tiene y va a ser fundamental porque tiene una base poblacional, nos dará la oportunidad de conocer con mayor claridad el perfil epidemiológico y la dimensión de las enfermedades neoplásicas, nos permitirá señalar o delimitar áreas de mayor riesgo, de conocer tipos o subtipos de patologías, de saber cuándo necesitamos más recursos, de reconocer el tipo de tratamientos, vamos a tener una enorme posibilidad.

Sí quiero dejar en claro, estos registros no se construyen solo con un decreto, acuerdo o ley, llevan tiempo y lo más importante es dar el primer paso, los legisladores en la Cámara de Diputados ya lo dieron, ahora le toca a la autoridad hacer que esto sea realidad.

Designe un responsable, el Instituto Nacional de Cancerología será sede del registro y del programa que estamos avanzando.

Como país y sistema de salud damos pasos fundamentales para combatir uno de los problema más serios que tiene México

La participación del Gobierno Federal en este problema es importante, como también lo que hace la Iniciativa privada. Detrás del Incan hay un patronato, ¿cuál es la labor que se está dando para el organismo?

Quiero reconocer el papel de los patronatos en los institutos, y de manera muy especial muy responsable y muy reconocida, al patronato del Instituto Nacional de Cancerología.

Todos son importantes, juegan un papel, son un conjunto, una pieza, una autoridad y el secretario de Salud reconoce todo el esfuerzo que Francisco González ha hecho al frente del patronato, la convicción con la que ha tomado esta tarea, el compromiso que ha demostrado y el enorme apoyo para divulgar.

Los problemas deben ser visualizados, si no lo hacemos no existen. Estuve recientemente en Santiago de Chile y en una reunión de trabajo Alicia Bárcena decía y con toda razón, que lo que no se cuenta, no cuenta, lo que no se mide, no importa.

Qué bueno que desde el patronato nos están apoyando, a contar en el sentido numérico y también a contar la historia, a transmitir la magnitud del problema y la posibilidad de prevenir una enfermedad tan dura y cruel que genera dolor y muerte en el país.

Al patronato, a su presidente Francisco González el reconocimiento por esa tarea, ese compromiso tan desinteresado y comprometido

Dentro del trabajo para reconstruir el tejido social hay varias problemáticas que están atendiendo...

Los embarazos en adolescentes es uno de los grandes problemas de este país. En cifras, 1 de 5 embarazos en México suceden en mujeres de 19 años o menos. De acuerdo al Inegi, son 400 mil nacimientos en 2015, me duele lo que pasa en casos de 14, 13, 12 ó 10 años, niñas que las embarazan en el seno del hogar, por mayores de 18 años. Esto tiene que ser visto como una vergüenza.

Hay una estrategia para combatirlo. Otro problema grave es la obesidad, 7 de 10 adultos tienen sobrepeso, 4 de cada 10 niños están igual, y en las cifras de morbilidad de qué se enferman, se plasman esta situación con millones de mexicanos con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, vasculares o renales, o infartos. Son patologías que debemos combatir en todo el país sin duda alguna.