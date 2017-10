Inseguridad 'vacía' escuela de Reynosa

Reynosa

Más de 300 alumnos no acudieron a clases en una escuela del municipio de Reynosa debido a los hechos de inseguridad que se han registrado durante los últimos.



Este viernes, en una escuela de la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad fronteriza, la inasistencia del alumnado fue en un 100 por ciento, ya que los padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a clases para no exponerlos.



Una maestra refleja a través de una imagen fotográfica la situación de inseguridad que se vive en el norte del estado, los pupitres se encuentran vacíos, pues ninguno de sus alumnos asistió a clases.



En dicha escuela, son un total de 326 alumnos y 12 maestros, y en este día solo acudieron los docentes, pues hasta el momento la Secretaría de Educación no ha suspendido de manera formal las clases, pese al incremento de la inseguridad.



“Nosotros siempre hemos estado laborando con las balaceras y bloqueos de la ciudad, hoy no vino ningún alumno, en total son 326 alumnos y 12 maestros. En nuestra escuela es el primer día que no se presenta ni un solo niño a clases, es a criterio del padre familia si trae a su hijo”, expresó.

