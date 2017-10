Se manifiestan contra negociaciones

Saltillo, Coahuila

En el marco del Congreso Nacional Ordinario de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se lleva a cabo en un centro social al norte de Saltillo, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTSS), se manifestaron en contra de acuerdos que les puedan perjudicar.



Hicieron un llamado al Secretario Nacional del Comité Ejecutivo del SNTSS, Manuel Vallejo Barragán, quien encabeza este congreso, a no permitir modificaciones al contrato colectivo de trabajo por el que se cambien las condiciones laborales de los agremiados.



"Según los cálculos quebrar al IMSS les costaría como un millón 700 mil millones de pesos, pero tendrían el problema con los trabajadores", apuntó.





De igual manera que no permita modificaciones al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), no dar voto de confianza y no permitir que se realicen congresos extraordinarios para revisiones del (RJP).

Al tiempo que expresaron su repudio a cualquier cambio a las condiciones de los contratos laborales, de pensiones y jubilaciones.



No se permitió el acceso a medios de comunicación a este congreso, donde se espera una participación de mil delegados del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social de todo el país.



Los trabajos serán encabezados por los dirigentes Manuel Vallejo Barragán y Marco Antonio López Fuentes, donde se abordarán temas relacionados con el mejoramiento económico y social del personal que presta sus servicios en el Seguro Social.



Felipe Rodríguez Avelar, Jubilado del grupo Movimiento de Resistencia Sindical de los Trabajadores del Seguro Social, expuso que a nivel nacional se mantienen plantones en 27 estados, en las delegaciones del SNTSS, representado a más de 450 mil trabajadores activos y 200 mil jubilados, pues están en contra de que se les afecte en sus derechos, asegurando que se ha concretado la eliminación del IMSS para el 2020.



"Es el ataque inminente a la seguridad social, en el 2010 el Consejo Técnico decía cómo desaparecer el Seguro Social y cuanto les costaba, según los cálculos quebrar al IMSS les costaría como un millón 700 mil millones de pesos, pero tendrían el problema con los trabajadores", apuntó.



En este sentido consideró que ha quedado claro que a nivel federal buscan la eliminación del IMSS, lo que afectará a todos los trabajadores activos, jubilados, pensionados, así como a los derechohabientes pues se perderán todos los derechos que se han logrado en 74 años.

dcr