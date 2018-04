IMSS, sin preparación para atender a comunidad LGBT, señala estudio

Rechazo, incomodidad, falta de empatía y discriminación son algunas de las actitudes que encontró la organización Act 2030, luego de realizar la investigación Acceso sin discriminación a prestación de servicios médicos, en la que personas de la comunidad Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer (Lgbttti) acudieron a recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la investigación, que involucró a 30 pacientes que acudieron a clínicas del IMSS en Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, los resultados arrojaron que el personal no está preparado para atender a personas de esta comunidad de manera correcta.

Para el trabajo de investigación acudieron a distintas consultas 30 personas: 26 hombres gays, dos mujeres trans y dos hombres bisexuales, 11 de ellos en Nuevo León.

Efraín Morales, miembro de la Comunidad Metropolitana AC (Comac), organización que entre otras cosas se dedica a realizar pruebas rápidas de VIH, orientación y tratamiento psicológico para personas diagnosticadas, dijo que una de las cosas que resultaron de la investigación es que en el IMSS no se siguen los protocolos para atender a pacientes de esta comunidad.

“Con respecto al Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios Médicos de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual, no se está aplicando, se supone que para eso está, para que las instituciones de salud lo conozcan, lo implementen y tengan un mejor manejo al momento de atender a las personas de la comunidad”, explicó.

De acuerdo con Efraín, para el experimento realizado, los pacientes indicaron que el IMSS no sería su primera opción para realizar una consulta, incluso antes de tener esta, debido a experiencias que han tenido en el pasado.

“Decidimos el Seguro Social porque ahí no hay tanta información al respecto, entonces nos centramos al IMSS. En Nuevo León fueron 11 entrevistas, y se percibía como que las mismas personas preferirían no ir a atenderse en el IMSS”, cuenta Morales, quien trabajó de la mano de Act 2030 y otras dos organizaciones que realizaron la misma dinámica en Tijuana y Ciudad Juárez: Sisex A.C. y Centro Ser A. C.

“Me tocó que una enfermera me hiciera una pequeña incisión en el pie e hizo un comentario sidofóbico, haciendo referencia a que a ella no le gustaba hacer ese tipo de intervenciones, porque muchas veces no sabía si las personas tenían una enfermedad de transmisión sexual, específicamente VIH”, cuenta uno de los testimonios de Ciudad Juárez.

A pesar de que la investigación arrojó experiencias negativas mayoritariamente, también hubo casos donde el trato fue digno y sin discriminación, como explica en su experiencia un paciente que acudió a una clínica del IMSS en Tijuana.

“Con una enfermera que era lesbiana, tuvimos una plática. Fue algo muy normal, preguntó que si era virgen y cosas así, como en una consulta... me dijo que si voy a hacer algo, que sea con cuidado”, dice el testimonio.

Entre otras cosas, Act 2030 y las organizaciones que participaron en el experimento, encontraron que existe un rechazo a expresiones de género afeminadas, así como a prácticas homosexuales y estigmas hacia las personas que viven con VIH, que de acuerdo con datos de Vigilancia Epidemiológica, los casos notificados en México al cierre del 2017 ascienden a 149 mil 707.

De acuerdo con Morales, la finalidad del proyecto es presentar a las autoridades la realidad que vive la comunidad Lgbttti en cuestión de acceso a una atención médica, para que se actúe en consecuencia.

“Buscamos juntar toda la información y presentarla a las autoridades, a los gobiernos, y mostrar la realidad que viven las personas en estas condiciones, para así abogar por políticas que cumplan con las exigencias”, explica.