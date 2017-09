Imputan a ex director de Proyecto e Innovación de la Vivienda

Monterrey

El ex director de Proyecto e Innovación de la Vivienda, Juan Manuel Fernández García, y la ex directora de proyectos, Zoila de León Cantú, quedaron imputados por ejercicio indebido de funciones públicas, porque supuestamente adjudicaron contratos sin licitación en el 2012.

Aunque sus abogados trataron de posponer la audiencia de imputación por segunda vez argumentado que no habían recibido auxilio por parte de la fiscal para reunir pruebas y desconocían el total de la investigación conformada de 13 tomos, les negaron dicha petición.

Fue el juez de control Alfredo Hiram Cazares Ayala, quien les negó el aplazamiento, aclarándoles que la imputación era para que se impusieran en su totalidad de la investigación que le siguen a sus representados.

Después de la negativa, dio pie a la imputación en la que los ex funcionarios escucharon los detalles de la investigación en la que los señalan como presuntos responsables de haber adjudicado sin licitar cuatro contratos para viviendas en distintos municipios y otro para un alimentador de una colonia de Cadereyta.

Aunque no exhortaron a no declarar, Juan Manuel Fernández decidió responder a la acusación y aseguro que no incurrieron en irregularidades, porque no podían realizar licitaciones por un convenio que, en ese tiempo, firmaron con la federación.

Eso para proveer de vivienda a las aproximadamente 5 mil personas que la habían perdido durante el huracán Alex.

Después de comparecer, el ex funcionario y su coacusada solicitaron la ampliación del término constitucional, el cual se vence el próximo miércoles, pero la audiencia fue programada para el 26 de septiembre.