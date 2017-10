Características de Seguridad Social en Torreón

Torreón, Coahuila

¿A cuánto asciende la población asegurada en Torreón? ¿En qué ramas de la economía trabajan los asegurados? ¿De qué tamaño son los registros patronales?

Estas preguntas y sus respuestas, son parte de la realidad económica y laboral de Torreón y La Laguna. La mayor parte de la cobertura de salud en Torreón está a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El número de afiliados en la institución para el mes de agosto de 2017 representa el 30.61% de la población estimada del municipio. Se consideran asegurados a las personas que están afiliadas en IMSS como titulares (ya sea en el régimen obligatorio o voluntario), sin considerar pensionados, beneficiarios de asegurados y pensionados. Este dato agrupa, a los trabajadores asegurados (que tienen un empleo) y asegurados no trabajadores (que no tienen empleo).

Por otro lado, el número de trabajadores asegurados por el IMSS, tuvo un incremento de 8.74% respecto al 31 de agosto de 2015. Esto significa que 192,619 trabajadores en Torreón, cuentan con todas las áreas de seguridad social cubiertas: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

En Torreón, tenemos que los patrones y sus afiliados en la Institución, se dedican a laborar en primer lugar en Industrias de Transformación, como segunda actividad, está Comercio y en tercer plano Servicios para Empresas.



En cuanto a los asegurados no trabajadores, es decir, aquellos que no tienen un empleo y gozan de seguro facultativo (estudiantes), seguro de salud para la familia y que continúan voluntariamente al régimen obligatorio, el incremento de asegurados fue de 6.97%, cifra que asciende a 24,360.

COBERTURA POR INSTITUCIÓN

La cobertura de salud en Torreón por Institución se encuentra distribuida de la siguiente manera: IMSS 72.1%, ISSSTE 12.6%, Seguro Popular 11.0%, Instituciones Privadas 4.5%, otra institución 2%, y SEMAR Y SEDENA 0.3%.

En la gráfica, se muestra la proporción de asegurados para Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Coahuila, Durango y Nacional, para los cuatro tipos de institución con más peso El IMSS es la institución con mayor porcentaje en cobertura de salud respecto a los afiliados en cuatro de seis entidades y municipios: Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Coahuila.

La cobertura más alta por porcentaje lo tiene Torreón con 72.10% de su población afiliada a servicios de salud. En contraste, la cobertura de salud por el Seguro Popular tiene más peso en Durango y en la República Mexicana, con 45.86% y 49.90% sobre su población afi liada a servicios de salud.

Existen otras características dentro de la Seguridad Social, que reflejan la situación laboral de la región: el sector económico y el tamaño del registro patronal.

Sector económico se refiere a la clasificación de la actividad económica de los patrones afiliados al IMSS. Por ejemplo, en Torreón, tenemos que los patrones y sus afiliados en la Institución, se dedican a laborar en primer lugar en Industrias de Transformación, como segunda actividad, está Comercio y en tercer plano Servicios para Empresas, Personas y el Hogar con porcentajes de 29.66%, 27.46% 7 17.38% respectivamente.

Mismos sectores, que son compartidos por Gómez y los estados, Coahuila, Durango e incluso la República Mexicana. Respetando el orden de importancia como en Torreón, excepto para Durango, donde el Comercio es opción uno, seguido de Industrias de Transformación y posterior, servicios, empresas, personas y el hogar.

Lerdo es un caso especial, pues la Industria de la Construcción entra en lugar de la Industria de servicios ya mencionada, conservando, al igual que Torreón, el orden respecto a su peso porcentual.

Por otro lado, está la variable rango de tamaño de registro patronal. Lo que esta información muestra, es el tamaño del patrón de acuerdo al número de asegurados vigentes en el IMSS y se clasifican por rangos. Este indicador no contempla a los asegurados no trabajadores, aquellos que no cuentan con empleo.

En la tabla se muestran los resultados de esta variable, ponderada en base al número de asegurados no trabajadores de cada entidad y municipio para el 31 de agosto de este año.

Se observa que los patrones y sus afiliados se concentran en los rangos de entre 6 y 50 asegurados, y entre 51 y 250.

Por ejemplo, más del 50% de los patrones afiliados en el IMSS por cada municipio y entidades que aquí se comparan, representa a unidades económicas de hasta 250 asegurados con 6 como mínimo; incluso, el dato nacional se describe de la misma manera.

