Consejo de IMM no consideró a organizaciones civiles

Torreón, Coahuila

Organizaciones de la Sociedad Civil no fueron tomados en cuenta en la integración del Consejo del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), aún y cuando se contempla que dentro del mismo deben considerarse.

Ariadne Lamont Martínez, representante de la Red de Mujeres Laguna, manifestó que no recibieron ninguna invitación de parte de las autoridades para formar parte del consejo.

Detalló que las integrantes de la Red se encuentran actualmente enfocadas en las recomendaciones que hizo la Conavim.



“No recibimos la invitación, no fuimos convocadas y pues vemos que en todo ese consejo no hay ni una sola persona experta en género, la única que sabe del tema es la regidora Elizabeth Pérez Alemán, es la única que sí sabe de qué estamos hablando, todas las demás personas no saben”.

Aseguró que si bien es cierto la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Claudia Murillo tuvo acercamiento con ellas y les pidió su apoyo y asesoría, a la fecha ya no ha habido otro encuentro, aunque reconoció que la Red de Mujeres se encuentra ocupada realizando acciones en el tema de la alerta de género.

Señaló que aún y cuando la intención de la directora del IMM es trabajar y enfocarse en el tema de Ciudades Seguras y la Alerta de Género, es necesario que se atienda el trabajo ordinario que se presenta en el instituto.

Indicó que parte de lo que le corresponde hacer al Instituto Municipal de las Mujeres, es transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas del municipio, así como trabajar en prevención y programas que faciliten que las mujeres puedan tener autonomía económica, entre otras.

