Imeplan debe consolidar la metropolización

Guadalajara

La consolidación del proceso de metropolización, lo que incluye terminar de conformar las agencias metropolitanas y los programas pendientes metropolitano, de riesgos y de resiliencia, son las prioridades que afrontará el nuevo titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez.



Ex director de movilidad y transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, e interino en el cargo de la coordinación de gestión integral de ciudad, el ex integrante del Colectivo Ecologista de Jalisco asumió ayer por cuatro años el cargo, como lo indica el estatuto metropolitano, en sustitución de Ricardo Gutiérrez Padilla.



"Lo primero sería darle continuidad a los procesos que están pendientes, sobre todo el Programa de Desarrollo Metropolitano, y la integración de las agencias que faltan todavía en temas específicos como emergencias médicas, medio ambiente, movilidad, fortalecer la relación con el Consejo Ciudadano Metropolitano, y trabajar de la mano con los municipios en un concepto importante que es el de la integración metropolitana; no solo es necesario que los esquemas de coordinación funcionen, sino que la agenda temática nos debe de ayudar para lograr la integración en temas que son sensibles no solo para la planeación urbana, sino incluso para otras políticas sociales, ambientales, económicas; también recientemente el asunto de marca ciudad, se centra en el Imeplan y habrá que desarrollar una estrategia al respecto, y acompañar a los municipios y al gobierno del estado en una planeación urbana", dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.



Otras tareas inmediatas son elaborar el proyecto presupuestal, administrativo, y de reorganización del Imeplan, creo que la agenda de los últimos tres años ya cumplió un ciclo, el objetivo fundamental era la integración de los instrumentos de planeación, como el POTmet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano], fortalecer el sistema de información geográfica metropolitano, y también cumplir el acuerdo con la Fundación Rockefeller en el tema de Ciudades Resilientes; entonces es una agenda muy importante la que se tiene".



- Sigue pendiente de resolverse la armonización del POTmet con otros instrumentos, especialmente en el tema ambiental, y darle un carácter más riguroso y obligatorio para los municipios.



- El POTmet es un instrumento que alinea, y son políticas públicas específicas e instrumentos particulares de planeación que son de competencia municipal; creo que necesitamos agotar todo el diálogo técnico que está pendiente, para la armonización con los instrumentos de planeación ambiental, que no tienen que estar peleados con los de planeación urbana y metropolitana; creo que hay áreas de oportunidad, en particular Guadalajara, que conozco, en el periodo que estuve de interino en Gestión integral de la ciudad, sí está alineado con el tema del corredor de transportes, pero hay que entender que los municipios tienen particularidades, que el POTmet no puede especificar a detalle.



Subraya que el proceso de metropolización es dinámico y que será tarea de los gobiernos y agencias generar armonizaciones y equilibrios según se presenten los problemas y los dilñemas de la metropolización. "Por ahora, la metrópoli no representa un nivel de gobierno", es decir, depende de forma esencial de coordinación y diálogo.



- Uno de los problemas de la anterior gestión del Imeplan fue el diálogo con la sociedad civil organizada...



- Yo creo que el trabajo fue positivo; yo vengo del activismo y de la academia, y entiendo perfectamente como son estas agendas, y no es porque se haga más o se haga menos sino porque yo vengo de esa experiencia y que empatizo con muchas de las demandas de los colectivos, asociaciones y personas; la agenda está abierta, creo que se tuvo la puerta abierta, creo que en el tema del diagnóstico hay muchas coincidencias y consensos, creo que tenemos que entender que el tema metropolitano implica una nueva nomenclatura, nuevos códigos de lo que debemos discutir, nuevas herramientas; no solamente el Imeplan, tenemos que dar más peso al Consejo Ciudadano Metropolitano, que ha ido adquiriendo un protagonismo importante, y es el espacio que tenemos que fortalecer para que los colectivos, oenegés, colegios y profesionistas puedan atender las demandas sociales, en una posibilidad de diálogo, y que el Imeplan sea lo técnico, en una lógica social, y se abra para discutir el aspecto con especialistas, técnicos, universidades, cámaras, vecinos; creo que a cada instancia le tenemos que dar su lugar.

SRN