Escultor solicita al IMCE 'agilizar' comunicación

Torreón, Coahuila

En aras de mejorar el ejercicio que entre institución y creadores, el escultor José Luis Ponce, estableció que la dirección del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) debe atender con formalidad las solicitudes que se entregan para trabajar en colaboración.

Esto luego de la controversia que se desarrolló entre Rosario Pedraza, coordinadora de la asociación Moorelear y Elías Agüero como director del IMCE.

Ya que la primera dijo que no se apoyan las iniciativas culturales, situación que rechazó el segundo asegurando que se le facilitaron 15 caballetes que se devolvieron 15 días después, el escultor aclaró su participación en el conflicto.

"Sí hablé con Elías y le ofrecí una disculpa porque yo estaba a cargo, pero las circunstancias impidieron que pudiera llevarlos el día y la hora acordados”.



Y aunque refirió que el hecho sí ocurrió como lo precisó el director del IMCE, comentó que no de la forma como fue establecido en el comunicado de prensa.

“Tu servidor fue el encargado de recoger 15 caballetes, que no fueron dos semanas lo que se tardó Rosario en entregarlos sino alrededor de 4 días. Siempre trato de manejarme de una forma seria y profesional".

Debido a que fue referido, José Luis Ponce dijo que es de su interés el hacer un llamado justo a mantener una actitud profesional, la cual las instituciones deben de fomentar.

“En este caso así como Rosario ha solicitado apoyo al IMCE, yo he llevado propuestas desde enero o principios de febrero, para darle divulgación a lo que son las técnicas de la escultura en los espacios públicos como Paseo Colón y Línea Verde y hasta la fecha no he recibido una respuesta formal".

“He dado muchas vueltas, con lo que coinciden muchos compañeros creadores, porque vas y no hay citas. En ese sentido sí se me hace una falta de respeto el hecho de que vayas y te digan ‘Te hablamos el jueves’ y no recibes la llamada".