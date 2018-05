Decepciona a Iglesia lentitud en investigación de padre asesinado

Guadalajara

Ha pasado casi un mes desde que en una parroquia de Tlajomulco de Zúñiga, el sacerdote Juan Miguel Contreras fue asesinado a balazos, y las autoridades en Jalisco aún no avanzan en la investigación, ni ofrecen datos certeros sobre la misma. Así lo confirmó este domingo el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien además se dijo decepcionado del lento trabajo en las indagaciones oficiales del caso.

“Yo debo decir que me siento un poco decepcionado de que no sea más ágil, que no sea más expedita, la búsqueda de quién y por qué cometió este asesinato”, lamentó Robles Ortega este domingo en entrevista con los medios.

Y agregó que “avances no hay. Hay solamente, me mencionaron esta semana pasada, que hay unas dos, tres líneas de investigación que están investigando, pero no hay absolutamente resultados duros, resultados concretos”, detalló Robles Ortega en entrevista con los medios tras oficiar su culto dominical en la catedral.

Según confirmó el propio Cardenal, una de las dos líneas de investigación en este caso, gira en torno al esposo de una fiel que acudía a la iglesia, aunque no hay avances concretos en la misma.

El purpurado se refirió también al clima de violencia que padece Jalisco, sobretodo la que se está viviendo durante el periodo electoral, y que este domingo dejó una amenaza al candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Chapala.

Afirmó que acciones como estas no hacen más que sembrar un clima de desconfianza en los ciudadanos, que de por sí ya persiste, y una vez más deseó que las autoridades actúen contra este mal: “ojalá que los directamente responsables hagan un clima de propuestas pacíficas, comprometidas, pero de quitar todo aquello que en lenguaje, en el gesto, en las actitudes, incite a la violencia”.

Sobre las reuniones que algunos candidatos en Jalisco le han solicitado sostener con él, compartió que en esta semana podría encontrarse con el abanderado de MC a la gubernatura, Enrique Alfaro.

GPE