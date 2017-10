Demanda iglesia mejorar calidad de obras

Monterrey

Al argumentar que existen tragedias que pueden evitarse (como la muerte de una mujer que cayó en un socavón en Monterrey), la Arquidiócesis regia hizo un llamado a las autoridades a mejorar la calidad de los materiales que utilizan para las obras.

El vicario general de la Arquidiócesis de Monterrey, José Francisco Gómez Hinojosa, urgió a las autoridades municipales a mejorar la calidad de las construcciones que realizan.

"El mensaje siempre va a ser el que todos, autoridades, ciudadanos, tengamos un mayor cuidado en la calidad de los materiales que se emplean en las construcciones que, sobre todo el nivel de las autoridades, exista absoluta transparencia en el manejo de los recursos", mencionó.

Asimismo, Gómez Hinojosa señaló que hay tragedias que no se pueden evitar, como los sismos, pero hay otras contingencias de seguridad y salud pública que compete a las autoridades prevenir.

"Por desgracia hay, creo yo, tragedias que a veces no podemos evitar, por ejemplo, por más que se hayan sofisticado los sistemas para alertar a las personas cuando viene un terremoto pues la tierra no tiene palabra digamos, para decir: en tal momento sí va a afectarnos y en tal momento no.

"Sin embargo, hay tragedias que sí pudiéramos evitar, sobre todo de este tipo, al mejorar la calidad de los materiales de construcción, al hacer señalamientos oportunos para transeúntes, automovilistas, para que lo que corresponde a nosotros si lo podamos realizar de la mejor manera", indicó.

Explicó que durante los últimos cuatro días mantuvo comunicación con los párrocos de diversos municipios, quienes descartaron afectaciones para las personas e instalaciones ante la llegada de lluvias.

Solamente, dijo, en el municipio de Pesquería se registraron inundaciones en iglesias, pero las personas se encuentran bien.

Por último, el vicario general lamentó la muerte de Emily Judith Álvarez y ofreció sus condolencias a la familia.