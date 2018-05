Waut+a suprime en su territorio las elecciones

Guadalajara

Los wixaritari presentes el domingo pasado en Amoleras, en medio del mar de montañas que conforman sus dominios de la Sierra Madre Occidental, señalaron un deterioro acusado en sus relaciones con el Estado mexicano, debido, sobre todo, a los conflictos territoriales que tienen décadas sin resolverse, incluso, aunque se ganan los juicios en los tribunales instituidos.



Esa degradación en la confianza del pueblo aborigen del norte de Jalisco, ha llegado a un punto que podría no tener retorno: "hemos tomado una decisión histórica y no daremos marcha atrás mientras no se nos haga justicia", destacaron el presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), Santos Hernández Bautista, y el gobernador tradicional del anexo Tuxpan de Bolaños (Kurixi Manuwe en su lengua propia), José Guadalupe Bañuelos Candelario.



Dicha decisión se empezó a operar unas horas después de esa asamblea extraordinaria: la instalación de cuatro retenes multitudinarios para impedir el ingreso de candidatos, de material electoral y de propaganda, y en última instancia, de personal y enseres del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, pues si las cosas no cambian, en las 240 mil hectáreas y 36 localidades de Wuaut+a no se vivirá, el 2 de julio próximo, "la fiesta de la democracia".



La justicia que se demanda: culminar las restituciones de los predios comunales en Huajimic, en poder de los rancheros de la zona, que históricamente han sido apoyados por los políticos nayaritas. No hay un deseo de revancha, aclaró Santos Hernández: es solo una restitución conforme a derecho en la cual, consideran justo también que se indemnice a los ganaderos por sus décadas de ocupación.



La protesta se fundamenta en los reiterados fracasos de las últimas semanas para continuar con la entrega de predios ganados en tribunales agrarios. Y tampoco quieren actos de coerción que harían precaria la ganancia: "pueden ir, aunque no han ido, cientos de policías o de soldados, pero no se quedarán allí siempre; entonces necesitamos un serio trabajo de la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] para que se les pague y haya paz a largo plazo", enfatizó el presidente del consejo de vigilancia, Felipe Serio Chino.



No es solamente San Sebastián la comunidad en rebeldía. Los vecinos del norte, San Andrés Cohamiata (Tatei-kie) acudieron como observadores. De acuerdo a la versión del presidente de bienes comunales, Claudio Montellano de la Cruz, decidirán en el curso del mes si se suman a la medida de Wuaut+a, porque también han debido enfrentar un proceso de despojo instigado por políticos nayaritas e intereses mineros, según su reclamo de la semana pasada al gobierno de Jalisco.



De este modo, ayer se instalaron puestos de vigilancia en cuatro accesos a Wuaut+a con personal de la propia comunidad. Se ubican en las inmediaciones de Puente de Camotlán (Mesa del Tirador), al oeste; Crucero de Banderitas o Miguelón, al este; cerro de La Puerta, al noreste (la mayor elevación orográfica de la comunidad) y crucero de Pacheco, al norte (lindero con la comunidad de Tatei-kie o San Andrés Cohamiata). Habitantes de la zona confirmaron que son puestos de control donde se les detiene, se les pregunta el destino y los motivos de su paso, y se les deja pasar si no se trata de temas electorales.



Hay candidatos del pueblo huichol en el proceso electoral. Destaca la aspirante Lucía Aguilar Carrillo para la diputación local por el PRI, y oriunda de San Sebastián. "Pero hemos hablado y hay comprensión sobre el asunto, porque tampoco ellos podrán hacer campaña aquí", aclaró el ex secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdez.

Claves

El posicionamiento

Dirigido al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, establecen que ante la falta de correspondencia de las autoridades gubernamentales, y el incumplimiento de promesas de campaña de ambos mandatarios,de resolver sus rezagos en materia territorial

"Sobre el total de diez mil hectáreas, exigimos tiempos y plazos por parte del gobierno federal, para indemnizar a los ganaderos de Huajimic y resolver en su conjunto el problema. Recurso que deberá entregarse a los ganaderos en referencia conforma los avalúos correspondientes", leyeron los líderes frente a la asamblea del domingo

Los comuneros de Wuaut+a emplazan al presidente de la república a que los visite en la asamblea que tiene citada para los días 9 y 10 de mayo, y les entregue soluciones. Señalaron que el diálogo se ha agotado y se ha puesto en riesgo las vidas y los bienes de los wixaritari que han ganado la restitución de las poco más de diez mil hectáreas

Si no hay respuesta el 10 de mayo, habrá nuevas medidas de protesta y resistencia: la suspensión de actividades en los planteles escolares de Wuaut+a será la primera

