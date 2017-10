Gobernación acuerda con estados y wixáricas distender conflicto

Guadalajara

Esta semana, la Secretaría de Gobernación dio indicios de preocupación sobre una salida violenta a los expedientes de restitución de superficie comunal wixárika en Huajimic, en la porosa frontera de Nayarit con Jalisco, zona de trasiego de estupefacientes, ganadería extensiva y una marginalidad que no ha podido ser superada tras décadas de abandono.



Es México, pero a veces se parece al legendario viejo oeste; cuando se trata de legalidad, parece que obtiene justicia el varón más bragado, sea un ranchero individualista cuyos ancestros llegaron a la zona de un siglo a la fecha, o indígenas que han poseído inmemorialmente este áspero y remoto rincón de la cordillera más vasta del país.



"Me han dado a conocer que antier [el 16 de octubre] se reunieron en la Ciudad de México, a instancias de la Secretaría de Gobernación, fueron convocados el comisariado de bienes comunales y su abogado Carlos González, y los secretarios generales de Gobierno de Jalisco y Nayarit [Roberto López Lara y Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, respectivamente], en una reunión encabezada por un subsecretario; el acuerdo es que van a procurar pagarle su predio a la señora Herlinda Montoya Utrera, no se me comunicó el precio ni las condiciones, con la intención de que se haga la entrega de manera tranquila y voluntaria de ese predio [de 63.3 hectáreas]", dijo a MILENIO JALISCO el magistrado del tribunal unitario agrario 56, Aldo Saúl Muñoz López.



Entrevistado por vía telefónica, el funcionario judicial refirió que espera una comunicación oficial del gobierno de Nayarit, pero sigue en pie el procedimiento de ejecución de la sentencia del juicio agrario 1472/2012, fallado originalmente por el TUA 16 de Guadalajara, a favor de la comunidad de Wuaut+a.



"Hasta ahora la ejecución de sentencia está programada para el viernes 20 de octubre a las 10 de la mañana, y no se puede suspender, a menos que un juez federal ordene una suspensión en un juicio de amparo que interponga la señora Herlinda, que haya una petición formal de los gobiernos de Jalisco o Nayarit con base en ese acuerdo referido; que la propia comunidad haga la petición, e incluso un cuarto, que ya lo vimos en la pasada ocasión, que haya una imposibilidad material porque nos impidan llegar al sitio de la ejecución", explicó Muñoz López.



Entre los líderes wixárikas había ayer sentimientos encontrados respecto al presunto acuerdo alcanzado en Gobernación. "No sé si sea realmente un acuerdo, yo vi la minuta y es como muy ligero, no hay un compromiso específico, y no sé si eso sirva para que las cosas bajen de tensión [...] entre los ganaderos hay de todo, hay muchos que están de acuerdo en que esto se haga en paz, pero también hay algunos radicales, y nosotros sabemos que tienen grupos de choque, por eso haremos nuestro arribo al predio caminando muchas horas, para evitarlos", dijo un comunero.



El expediente Huajimic tiene casi 50 juicios de los cuales solamente uno ha culminado en ejecución, que se realizó el 22 de septiembre de 2016, y culminó de forma accidentada, por un bloqueo de los ganaderos que impidieron salir al personal del tribunal y a un grupo de periodistas, durante cinco horas. La segunda ejecución fue impedida con un bloqueo de caminos a pocos kilómetros del entronque de la autopista Guadalajara-Tepic, en la Sierra de Álica, apenas hace 28 días.

Tuapurie en Guadalajara

La comunidad wixárika de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), vecina de Wuaut+a, mantiene su expediente de enfrentamiento político con el gobierno de Jalisco, y hoy se hará presente su dirigencia en esta ciudad, para denunciar ante los medios, el incumplimiento de acuerdos por parte de la autoridad estatal. "El propósito de dicho acto es para exponer los actos de omisión por parte del Gobierno del Estado al no atender a las invitaciones formales para discutir los planteamientos elaborados por la comunidad Wixarika a través de un Pliego Petitorio, donde se mencionan las múltiples necesidades que carece la comunidad en temas como territorio, educación, salud, infraestructura, programas sociales, entre otros".



En protesta a estas omisiones "la comunidad desde hace dos semanas mantiene cerradas carreteras y las escuelas de nivel básico: 1 escuela inicial, 10 de primaria, 5 de preescolar, 3 telesecundarias, 7 escuelas de CONAFE, contabilizando un total 26 escuelas de nivel básico, además de tres casas del niño indígena que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI); esto por tiempo indefinido desde el día 28 de Septiembre de 2017".

