Crece número de hoteles que piden registro a huéspedes

Toluca

Martín Ramírez Olivas, presidente de la Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México, señaló que ha aumentado el número de establecimientos que exigen registro a los huéspedes para prevenir delitos, especialmente, la trata de personas.

"No sabemos decir, cuántos lo hacen y cuántos no. Hay clientes a los que ya conocemos y no les pedimos matricularse pero particularmente a los que vienen de fuera, les pedimos identificación".

Al final, expresó, el sector buscará un mecanismo para exigir a los clientes su información, ya que por el momento no es una obligación. Ante la inseguridad y la comisión de diversos hechos delictivos, "debemos buscar estrategias que permitan ofrecer mayor certeza y tranquilidad a los hospedados.

TE RECOMENDAMOS: En Edomex se construirán 400 nuevas habitaciones: AHTEM

"Hace dos años planteamos una iniciativa para que esta medida fuera obligatoria, pero se desechó; ésta indicaba la presencia de inspectores de gobierno y en caso de un error, habría sanciones para los hoteles".

El mayor problema, apuntó, es que el formato de registro es cuadrado, pedía identificaciones oficiales y que los menores de edad se anotaran, cosa a la que los padres muchas veces se rehúsan.

Hasta el momento, detalló, dicha iniciativa se fue a comisiones del Congreso local y está en la "congeladora", pues cuando estaban a punto de aprobarla, les pidieron su opinión a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), "nos enlazaron con los encargados de Turismo, y quedamos en mejorar el plan".

La mayoría de los hoteles de la asociación, subrayó, son para encuentros de negocios y familiares, aunque también están los de paso o moteles con una dinámica muy diferente y donde se presume que se cometen ciertos ilícitos, según la Fiscalía General de Justicia.

El proyecto, dijo, se puede retomar pero hace falta analizar cómo, especialmente, si la medida ayuda a disminuir los hechos delictivos. "Los hoteles en general no son lugares peligrosos, el problema está en otro lado".

SGCF