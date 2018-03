No hay adeudo de gobierno al Hospital Universitario

Torreón, Coahuila

El Director del Hospital Universitario de Torreón, Salvador Chavarría Vázquez, asegura que a la fecha no se tiene rezago en adeudo por parte del gobierno estatal y municipal, tanto de Coahuila, como de Durango.

Recordó que en años anteriores se tenía una cartera vencida de parte de las administraciones, sin embargo al finalizar la pasada gestión tanto de Miguel Ángel Riquelme, entonces alcalde de Torreón y de Rubén Moreira, se reconoció el adeudo.

El Hospital Universitario brinda el servicio de salud a los estados y municipios, sólo se pide una recuperación de cuota y el 30 por ciento de descuento.



Mencionó que el Hospital Universitario es apoyado por el Seguro Popular, a través de diversas actividades en las áreas certificadas y que son atendidas en seguro popular.

“Siempre están ellos cumpliendo con los pagos, estamos bien con los pagos, tenemos convenios con Francisco I. madero, con Sierra Mojada y también tenemos con salud municipal”.

A la fecha, dijo haber respondido a las coberturas de los servicios que ha brindado el hospital, ya que en lo que se refiere a los adeudos que se tenían pendientes, se cubrieron.

Explicó que históricamente el Hospital Universitario ha participado en la cobertura de salud con el Estado y Municipio, así como con otras regiones colindantes, de quienes siempre se ha tenido buena respuesta.

“Unos adeudos ya no fueron reconocidos, tenían adeudos aquí hasta de la época del licenciado Olmos, no hay reconocimiento de esa deuda, ya no la combatimos, tuvimos en la época del Profesor Humberto Moreira, también ya no tuvimos reconocimiento de esa deuda y ya no insistimos, las cosas que se pudieron combatir tuvo respuesta sobre todo del municipio, nos respondió bien el Ingeniero Riquelme y después Moran”.

Chavarría Vázquez, indicó que el Hospital Universitario continúa brindando el servicio de salud, apoyo y ayuda necesaria a los estados y municipios, sólo se pide una recuperación de cuota y el 30 por ciento de descuento.

“Yo prefiero tener cuentas por pagar, que enfermos por atender, para mí lo más importante es la atención, prefiero tener problemas económicos en el sentido de cobranza o de cartera vencida, que una falta de atención a un paciente”, concluyó.

ldv