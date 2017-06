Hospital Geriátrico apoyará a 240 mil adultos mayores

Saltillo, Coahuila

La directora del Hospital Geriátrico, Lucila Ruiz Múzquiz, refirió que en Coahuila hay una población adulta mayor de más de 240 mil personas que requieren y que van a necesitar de más cuidados y mayor atención.

Sin embargo señaló que es necesario también fomentar el respeto hacia los adultos mayores, en la que los más jóvenes se “pongan en los zapatos” de ellos, además de que en todas las familias existe uno.

Destacó una aprobación en relación a la iniciativa de ley por la que se castigará a los hijos que dejen en el abandono a sus padres en la tercera edad.





“Vemos un proceso de envejecimiento, que ya no puede caminar, que ya no puede oír, que ya no puede ver, que va sufriendo de muchas enfermedades y ojalá que no solamente aquí, sino en el mundo, haya más conciencia y mas sensibilización en cuanto al tema".

Asimismo reconoció a Coahuila como una de las entidades más preocupadas por brindar atención y cuidar a los adultos mayores, señalando que prueba de ello es el Hospital Geriátrico, pues es un modelo que no se tiene en la mayor parte de las entidades.

"Creo que el Estado ha sido vanguardista en la atención a la población adulta mayor, prueba de ello es esta institución que no existe en muchos lugares de la República”, concluyó.





rcm