Zapopan sólo ejerció 30% del contrato con el Seguro Popular

Guadalajara

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (SSMZ) sólo ejerció 30 por ciento del contrato firmado el año pasado para la atención de pacientes del Seguro Popular. De los 20 millones de pesos autorizados para 2017, “terminamos el año con cerca de 7 millones de pesos”, reconoció el director general del OPD, Salvador García Uvence.



En entrevista con MILENIO el titular de los SSMZ aclaró que esta cantidad corresponde únicamente a las pacientes que demandaron atención obstétrica, pues el convenio signado sólo ampara la prestación de servicios para partos a partir de septiembre pasado. “Son las pacientes que nos llegaron… Toda la atención es obstétrica, ya platicamos con el secretario (de Salud, Alfonso Petersen) y con el director del Seguro Popular (Héctor Maldonado) para impulsar este convenio y ver que no solamente nos refieran las pacientes a término de embarazo de los hospitales de la Secretaría de Salud, sino que también se puedan referir de los centros de salud”.



García Uvence señaló que los servicios que volvió a financiar el Seguro Popular Jalisco en el Hospital General de Zapopan (El Hospitalito) son sólo para la resolución de embarazo, pero se busca ampliar el beneficio a otro tipo de atenciones para los afiliados a este esquema: urgencias, cirugía general, ortopedia y oftalmología.



El entrevistado comentó que el convenio 2017 sigue vigente este año, mediante una ampliación que prevé la ley. “Actualmente estamos teniendo un promedio de atención de quince a veinte mujeres por día y estamos en vías de firmar uno nuevo”, dijo.



Cabe recordar que desde 2014 ningún municipio metropolitano renovó contrato de prestación de servicios de salud con el Seguro Popular, por lo cual la atención que siguieron prestando después las unidades de los diferentes Servicios Médicos Municipales (Cruz Verde) ya no fue reconocida por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), lo que alentó el reclamo de una “deuda” por servicios ya prestados a afiliados del Seguro Popular, la cual no se pagó.



Zapopan, tras la renovación total y certificación de su Hospital General es el primer municipio que volvió a firmar un convenio con el REPSS, de 20 millones de pesos en 2017, para atención obstétrica.



Informe 2017

Ayer, en conferencia de prensa, autoridades de los SSMZ presentaron el Informe Anual de actividades 2017, donde se destaca que el Hospital General de Zapopan registró 1021 nacimientos el año pasado: una cifra 40 por ciento mayor que en 2016, cuando se atendieron 728 nacimientos.



El incremento se debe precisamente al convenio con el Seguro Popular, que permitió a las afiliadas a este régimen recibir servicios de obstetricia sin costo, anotó Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director médico de los SSMZ.



En 2017 también se incrementaron el número consultas, servicios de urgencias, cirugías y exámenes de laboratorio. Ochoa refirió que el año pasado se otorgaron 249 mil 367 consultas, en comparación con 179 mil 981 consultas otorgadas en 2016 (27.83 por ciento más). En urgencias el incremento fue cercano al 38 por ciento, con 94 mil 563 servicios, y la mayor demanda se tuvo en las unidades Cruz Verde Norte, Sur, Santa Lucía y Federalismo, respectivamente.



De enero a diciembre pasado se brindaron 30 mil 883 servicios en vehículos de emergencia, un promedio de 84 por día. “Es una cantidad considerable de servicios de urgencia, en una distribución geográfica muy grande del municipio”, destacó el director médico.



Finalmente, se resaltó la ayuda humanitaria que prestaron los SMMZ en las zonas afectadas de Morelos, tras del sismo de 7.1 grados registrado el 19 de septiembre pasado.





Claves

Servicios de salud 2017



8,394 egresos hospitalarios



2,746 cirugías (17% más)



1,021 nacimientos (40% más)



30,883 servicios en vehículos de emergencia (38% más)



249,367 consultas (27.83% más)





Fuente: OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan