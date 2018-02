Atorado, convenio con Hospital Civil para atención del Seguro Popular

Guadalajara

El Hospital Civil de Guadalajara (HCG) recibió este martes un depósito de 75 millones de pesos de parte del gobierno del estado, con lo cual se reduce la deuda por la prestación de servicios a pacientes del Seguro Popular otorgados por el organismo público descentralizado en 2017.

Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del HCG, destacó que con este segundo pago se tuvo otro abono similar en enero sólo resta un monto de alrededor de 125 millones de pesos de adeudo.

"Afortunadamente ha ido reduciéndose esta deuda. Nosotros tenemos contemplado que a más tardar el 15 de febrero quedará completamente saldada, es como han venido ocurriendo las pláticas y las negociaciones", apuntó el entrevistado. Sin embargo, aún sigue atorada la firma del convenio que amparará las atenciones del Seguro Popular en 2018. Convenio que por primera vez se llevará a cabo directamente entre la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el Hospital Civil.

Pérez Gómez indicó que se están revisando las cláusulas y hay algunas que se deben de modificar al no ser del todo satisfactorias para el HCG. De entrada el monto de 843 millones de pesos planteado para este año se considera insuficiente. Una, pero no la única razón, por la cual la propuesta de la SSJ no ha sido aceptada, dijo.

Entrevistado en el marco de los festejos por el XXX aniversario del Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", Pérez Gómez comentó que se mantiene un buen diálogo con la SSJ y estimó que se llegará a un acuerdo en los próximos quince días, puesto que "no hay cerrazón".

En el mismo sentido, se pronunció el titular de la SSJ, Alfonso Petersen Farah, quien enumeró que además del monto del convenio, que incluso es menor al del 2017, al HCG le preocupaba si la relación con el gobierno del estado limitaría el acceso a recursos del Seguro Popular en otras bolsas –lo cual les aclaró no es así- y que este presupuesto quede programado para años futuros, situación que, dijo, depende del Congreso del Estado.

SRN