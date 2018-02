Alcaldes metropolitanos piden diálogo por sueldos de policías

Guadalajara

“Si el estado no tiene lana, que nos diga con claridad no vamos a homologar a 17 mil pesos, vamos entrándole con ese 32 por ciento y entonces cambiemos las reglas de operación en el Congreso y digamos, el aumento fue: cincuenta por ciento los municipios y 32 por ciento el estado, se agradece porque ayuda”, señaló el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, en la rueda de prensa donde los alcaldes metropolitanos, excepto el de Tonalá, le exigieron al gobernador, la instalación de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto por el incremento salarial a los policías.



Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro pide al gobernador no politizar el tema y: “llegar a una situación de acuerdos y no de guerra de declaraciones. Queremos soluciones para la gente y queremos ayudar a los municipios que no tienen los recursos para poder enfrentar esta situación”.



El municipio de Juanacatlán, enfrenta una grave crisis económica. De acuerdo con su presidente, Refugio Velázquez Vallín, sus finanzas no le permiten elevar los salarios sin la ayuda estatal.

TE RECOMENDAMOS: Mala cultura vial pone en riesgo a alumnos

“Un policía mío gana seis mil pesos, yo tendría que aumentar once mil; el gobierno del estado me dice, ponle 5 mil 500 y yo pongo 5 mil 500, estamos hablando del 95 por ciento, yo de dónde le aumentó a un policía, de un día para otro el 95 por ciento”.



En cambio, Francisco Javier Pulido Álvarez, alcalde de Zapotlanejo dijo que él está pensando seriamente en regresar el subsidio que le hizo llegar al gobierno del estado para cumplir con la homologación salarial, hasta que no exista una mesa de dialogo.

TE RECOMENDAMOS: Pega 'gasolinazo' en la canasta básica



“En el caso de Zapotlanejo, nos hicieron un depósito de un dinero que no sabemos de dónde viene, porque estoy investigando de dónde viene, entonces, no sabemos de qué cuenta lo depositaron en cheque. En lo personal, estamos valorando la posibilidad de regresarlos de manera inmediata.

Mientras no tengamos una mesa de dialogo, una mesa, en dónde nos pongamos de acuerdo realmente cuales son las condiciones para operar ese famoso subsidio, mucho ojo con lo que es un subsidio, que además es de manera temporal lo que no garantiza que para el 2019 lo vayamos a tener”.

SRN