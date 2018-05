Homicidio: entre las primeras causas de muerte de adolescentes

Guadalajara

El homicidio se ubica entre las primeras causas de muerte de adolescentes en Jalisco. En 2016, se registraron sesenta casos entre el grupo de trece a 19 años de edad, según lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México, A.C. (Redim) en su informe La Infancia Cuenta 2017, una revisión sobre el estado de acceso a la justicia.

La violencia, la situación de vulnerabilidad, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, son algunos de los factores que intervienen en torno a este fenómeno de muertes prematuras y evitables, sostuvo Juliana Riascos, coordinadora de la Redim en Jalisco.

"Ya hay una tendencia de 2015 a 2017 en la cifra de homicidios de adolescentes, la mayoría son hombres de 15 a 17 años; en desaparecidos también son mayoría hombres de 15 a 17 años y niñas de cuatro años a quince años", indicó.

A enero de 2018, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 189 personas desaparecidas menores de edad en Jalisco.

La Redim ha identificado que en algunos estados no hay información certera sobre el número real de homicidios y desapariciones de adolescentes, debido a la presencia del crimen organizado. Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, destacan entre ellos. La Red apunta que en algunos casos, los adolescentes son coptados por estos grupos criminales.

"Es algo que no es reconocido por el Estado. En las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño 2015 se hace un énfasis en esto. No hay datos. Se sabe por notas periodísticas, se sabe porque cuando hay enfrentamientos entre las personas que se encuentran muertas hay adolescentes y se conoce que fueron coptados por el crimen organizado, añadió en entrevista Sandra Mejía, responsable del área de Legislación y Políticas Públicas de la Redim.

"No tenemos datos y no tenemos una política pública para evitarlo, sabemos que se da, que la penetración de crimen organizado es muy alta y que hay niños, niñas y adolescentes que no están estudiando ni trabajando y son fácilmente atraídos", recalcó.

Otra estadística desalentadora la dio a conocer José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien refirió que México ocupa el primer lugar mundial en la tasa de muertes de adolescentes, con 96 homicidios cada año por cada 100 mil habitantes.

"Me parece que es una cifra escalofriante, y básicamente, lo que nos tenemos que poner a pensar, es ¿qué hemos hecho?", preguntó al participar en la presentación, el pasado viernes, del libro Jóvenes y Violencia en Jalisco. Un Enfoque Multidisciplinario, editado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El magistrado Vargas Valdez aseguró que el malestar de los jóvenes ante la inseguridad está alimentado por muchos problemas como el desempleo, la pobreza, las drogas, la corrupción y la desintegración familiar. Lamentó el asesinato de los estudiantes del CAAV en Tonalá, Jalisco, y resaltó que "el Estado ha fracasado en opciones de desarrollo hacia los jóvenes".

Claves

En Jalisco

Durante 2016 se registraron 60 homicidios contra la población adolescente.

A enero de 2018, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 189 personas desaparecidas menores de edad.

Las desapariciones en el grupo de edad de 5-14 años afectan más a mujeres que hombres.

Por cada 10 desapariciones contra niñas, niños y adolescentes en la entidad, 2 ocurren en Guadalajara, 2 en Zapopan y 2 entre los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, el resto se divide entre otros 33 municipios del estado.

Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México

SRN