Mantiene su hogar gritando rutas de camiones

Aunque su oficio no tenga un nombre en particular, Juan Castañón se dedica además de anunciar qué autobús es el que se acerca, a ser guía para las personas que tengan problemas de vista, problemas de lectura o que desconozcan cómo llegar a su destino.

Señala que a los que realizan esta labor les llaman “gritones” pero su trabajo en el que lleva más de 15 años va más allá de un simple grito.

“Yo aviso cual es el camión que se ve venir pues hay gente que no sabe leer o que no alcanza a observar el nombre de la ruta de cada autobús, además a quienes no saben cuál camión tomar para llegar a su destino yo les informo cual es el indicado”.

Presta su servicio en la calle Acuña en esquina con la Matamoros atendiendo a los camiones de los llamados “Torreón-Gómez-Lerdo”.



Trabajó 27 años como chofer y con todos los años de experiencia sabe reconocer qué tipo de ruta se va acercando a dicha intersección avisando con tiempo a los pasajeros que esperan en la parada de autobús.

Luego corre y se acerca con los choferes para tomar la única propina del día por transportista durante sus continuas vueltas, sin embargo hay quienes no valoran su labor.

Además, sirve como apoyo para los camioneros quienes en ocasiones acuden a don Juan para que les compre su comida o algún otro tipo de mandado a cambio de una propina.

“Muchos no valoran este trabajo y no me apoyan, pero la mayoría ya me conoce y sabe que en ocasiones puedo acercarles a los pasajeros con mi grito o mis indicaciones”.

Al caer el sol saca una lámpara pequeña con la que indica a los camiones que un pasajero tomará el servicio, y al terminar su jornada laboral se va a casa con cerca de 300 pesos para mantener su hogar.

“Unos me dan hasta 10 pesos cuando ya hasta les hice un mandado, pero hay dos en particular que me dan 1.50, pero la cantidad es lo de menos”, menciona don Juan con una sonrisa.

