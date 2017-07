Olvidan citar a historiador local en libro de Coahuila

Monterrey

En casi un capítulo del libro Combate en El Carrizal, en defensa de la soberanía nacional, en que aparece íntegra la investigación de Félix Torres Gómez su nombre no aparece citado como autor.

Se trata de un trabajo que Félix Torres ha emprendido desde hace más de una década sobre su bisabuelo, el general Félix U. Gómez, y de la cual se publicó un avance en un folleto editado por la UANL en 2013.

Tres años después apareció el libro Combate en El Carrizal, una obra del Gobierno de Coahuila cuyo autor es el general de brigada DEM, Jesús Lohmann Iturburu, que si bien indica que la información la obtiene de la obra editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, no cita al autor de dicho trabajo como sí lo hace con otras fuentes bibliográficas.

En las primeras dos páginas del capítulo Félix Uresti Gómez, El Héroe de El Carrizal (páginas 67 a 70) aparece íntegra la investigación de Félix Torres, mientras que en las restantes el autor Lohmann Iturburu solo cambió algunas palabras y oraciones del original.

“Al leer la obra vi que se trata de un plagio de mis investigaciones”, afirma Félix Torres Gómez.

La situación derivó que Torres registrara su investigación ante el Registro Público del Derecho de Autor, en la Ciudad de México.

Aunque ha solicitado contacto con el Gobierno de Coahuila para aclarar la situación, no ha obtenido respuesta. “No pretendo hacer una demanda por el plagio, solo quiero aclarar para que después no digan que yo plagié el libro del general Pedro, lo que no es así”, agrega Torres.