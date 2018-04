Sobrevivir del triciclo y la 'pepena' a los 70 años

Gómez Palacio, Durango

El llegar a la tercer edad no es impedimento para seguir trabajando y llevar lo necesario a casa para vivir, esto a pesar de trabajar hasta por jornadas de 12 horas.

Así son los días de Santiago Briceño Reyes, de setenta y dos años de edad, con domicilio en el ejido Cuba en Gómez Palacio.

Quien por necesidad y falta de oportunidades, hoy se dedica a la recolecta de productos reciclables para ganar algo de dinero y subsistir junto con su esposa.

"Recomiendo principalmente a niños y jóvenes nunca rendirse, que se preparen para enfrentar la vida, mediante el estudio".



A diario se le puede observar en su viejo triciclo recorriendo las calles en buscade alguna lata de aluminio, botellas de plástico o lo que se pueda comercializar en los negocios de compra de metales.

Pese a lo avanzado de su edad, Santiago aún tiene la fuerza para subir y pedalear al triciclo en el que recorre varios kilómetros a lo largo de día.

Aún conociendo el riesgo que representa circular por rutas de gran afluencia vehicular como lo es el bulevar José Rebollo y Ejército Mexicano.

"Ante la falta de oportunidades en Jerez, Zacatecas decidí viajar a la Comarca Lagunera donde sabía que las empresas maquiladoras se encontraban en su auge".

Ciudad donde radica desde hace más de 40 años.Mencionó que al paso del tiempo contrajo matrimonio con María Paula, hoy con 67 años de edad y con quien tuvo seis hijos, entre ellas cinco mujeres y el varón.

"Fue difícil sacar adelante a mis hijos quienes al igual que yo sólo cursaron la educación de nivel primaria y en la actualidad ya cada quien cuenta con su familia".

Indicó que el dinero que 'saca' con la venta de botellas y latas es utilizado para comprar alimentos y agua potable para él y su mujer por lo que es necesario trabajar en lo que pueda.

"Que se alejan de los vicios, la droga, alcohol y tabaco que tanto daño hace, causando además violencia y cosas negativas que en nada les ayuda".



"Fíjese que los vecinos de las colonias donde recolectó me aprecian y me respetan ya que saben de la necesidad de trabajo y hasta son ellos quiénes sacan sus latas y botellas que a ellos no sirven".

Santiago recordó que toda su vida ha trabajado con esfuerzo y dedicación y sólo en los dos ultimos años se ha dedicado a la "pepena" cosa que no lo avergüenza por ser una actividad honrada y para subsistir.

Después de recordar su vida, con la que dijo se encuentra satisfecho, como si los años 'no pasaran', abordó su triciclo cargado con cuatro garrafones de 20 litros de agua y siguió su camino al hogar, donde dijo su mujer le espera.