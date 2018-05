La historia como factor para valorar el presente

Torreón, Coahuila

Es la historia su pasión, recolectar todo el material posible que aporte testigos puros de lo que sucedió en el lugar donde nacimos, habitamos o nos desarrollamos, para luego pasar a la etapa más importante del proceso de la comunicación, difundir el mensaje, en esta ocasión la historia y así, generar una identidad que provoca un apego y amor por el lugar donde se viva.

“En estos tiempos tan difíciles y tan revueltos, la historia viene a ser un factor de unidad e identidad para los mexicanos”.



Así lo refleja la lagunera María Isabel Saldaña, coordinadora de la Biblioteca Milenio de Historia, y quien fue condecorada por su trayectoria como investigadora e historiadora, con trabajos sobre diferentes estados de México con la medalla “Celso Garza Guajardo”, por parte de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Nuevo León ‘Israel Cavazos Garza’.

Reitera que la gestación del país ha sido difícil con una serie de momentos como la conquista, rebeliones, guerras, la Independencia hace más de 200 años y más de 100 de la Revolución Mexicana.

“Una estabilidad que se fue gestando poco a poco hasta llegar a lo que es hoy y las cosas no se dan así porque sí, hay un trabajo político, económico, cultural y social. Por ello hay que revisar el pasado desde nuestro presente para poder proyectar un futuro”.

Se dijo agradecida por la iniciativa Biblioteca Milenio de Historia impulsada por el Presidente de Milenio, Francisco González Sánchez, así como por el director Francisco González Albuerne, que es un proyecto que ha presentado más de 20 libros referentes principalmente a la historia de estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua e Hidalgo.

“En varios estados recabamos mucha información con la ayuda de los mejores historiadores en cada región con la aportación de colaboradores de universidades como la UNAM y el Colegio de México”.

“La misión principal de nuestra labor en Biblioteca Milenio de Historia es recabar la información con estos especialistas en Historia para luego difundirla para apuntalar una identidad como mexicano”.

María Isabel Saldaña es autora de varios libros como: “Recuerdos Sabores de la Comarca Lagunera”, “La cocina: una ventana a la gastronomía mexicana”, la “Enciclopedia de Monterrey”, coordinada por Roberto Mendirichaga,“Nuevo León a través de sus municipios”, al que invitaron a historiadores y cronistas de cada uno y ya trabaja en un nuevo material de gastronomía “Nuevo León, a través de su cocina”.

¿Qué instancia es la que debe impulsar primordialmente el conocimiento de la historia?

El mismo gobierno debe ser el principal impulsor de la historia tanto para los más pequeños, como para los jóvenes y así saber qué hacemos, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos.

La SEP imparte la historia de México, pero no la historia de los estados y mucho menos de los municipios.

Por ejemplo la historia de Torreón que viene encaminada por la llegada del ferrocarril gestada por una historia política, económica y cultural como su arquitectura vernácula muy del norte y de las haciendas, es de suma importancia que los jóvenes conozcan todo esto y hay lugares en donde puedan investigar y aprender parte de su historia en sus diferentes etapas.

¿Qué decirle a los jóvenes distanciados de la historia por no representar algo de su interés?

"Si tienen una identidad apoyarán a su ciudad pues sabrán lo que costó y regresarán lo que esa ciudad ha dado por ellos también".



Es demasiado importante ya que cuando un joven conoce por lo que ha pasado su región.

Hay que recordar que en los años cincuentas y sesentas Torreón era un ejemplo de ciudad moderna, con edificios, calles anchas y sobre todo limpias, quien sepa eso valorará más a su ciudad.

¿Cuál es la importancia de los historiadores en una sociedad?

Son quienes mantienen vivas las tradiciones y la historia de cada región, sin embargo en Torreón no hay aún una especialidad universitaria pública no contamos con la carrera en Historia, Artes Visuales, Música, ni Filosofía y Letras, tanto en licenciatura, maestría y en doctorado, tal como sí ocurre en Saltillo, aún así hay grandes historiadores y escritores como ejemplo Gilberto Prado, Jorge Díaz Vélez y Carlos Velázquez, que sin una escuela han hecho cosas importantes.

Sería excelente que las nuevas generaciones tengan un estudio formal para tener una formación adecuada.

¿Cómo fue que se inclinó por recolectar historias para generar identidad en las personas?

Estudié Comunicación y mi maestría en Letras Modernas, luego inicié junto con el Padre David Hernández en la Universidad Iberoamericana el proyecto ‘Papeles de familia’, conjunto de archivos recaudados luego de una invitación a la ciudadanía para que donaran documentos como cartas y fotografías para ver el otro lado de la historia y la vida cotidiana del municipio.

Esos documentos tienen un gran valor para la historia, ahí se recaban fotografías que reflejaban formas de vida, sus facciones, su vestimenta, incluso fotos de familiares muertos tal y como era costumbre en algunas familias.

Toda una parte de nuestra historia social que se usó en un momento.

Destaca en ese sitio la colección de fotografías de Harold Miller que realizó en la Comarca Lagunera reflejando la ciudad, algunos oficios, retrató parte de la revolución, siendo un archivo maravilloso.

¿Actualmente cómo se siente con su labor dentro de la historia de diferentes estados y del país en general y qué representa su reconocimiento?

Me siento muy halagada que la asociación ‘Israel Cavazos Garza’, nombre de quien fue cronista de Monterrey y que fue uno de los historiadores más importantes del norte de México y tener la medalla “Celso Garza Guajardo”, otro de los historiadores más importantes de Monterrey, por lo que reitero mi alegría por la importancia de recibir esta presea pero también con el agradecimiento al Grupo Milenio que me ha dado la oportunidad de estar en lo que más me gusta que es la investigación y la edición de libros.