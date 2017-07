Ciclovía le abrió la puerta al ciclismo urbano

Guadalajara

Trasladarse en bicicleta a la escuela o a otra actividad era un permiso negado de manera constante para Carlos González Álvarez. Su padre observaba un evidente peligro el que anduviera en una bici por las calles de la ciudad, en las que transitan automóviles que con facilidad podrían provocarle un grave daño.



El estudiante de Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas y trabajador de un cine no tuvo una bicicleta cuando era pequeño. De hecho, comenzó a aprender a manejar la bici a los 12 años. El proceso de entrenamiento se dio de manera intermitente pues sólo practicaba cuando veía a uno de sus primos.



A pesar de no contar con la práctica constante en la bicicleta, Carlos vio como posibilidad el comenzar andar en bicicleeta en sus traslados de manera frecuente a la zona centro de Tlaquepaque. Tenía 16 años, en ese entonces ya vivía cercano a la plaza de la Bandera y el Boulevard Marcelino García Barragán.



Contó que "necesitaba trasladarme frecuentemente a Tlaquepaque y vi que el camión era muy tardado y mi papá el automóvil definitivamente no era una opción para mí. Entonces le comenté a mi papá que si me dejaba a irme en patineta o en bicicleta y pues él me comentó que de plano no se podía, que era muy inseguro y que no me iba a dejar y entonces ya ni le moví".



Los traslados que requería hacer el joven se fueron ampliando conforme a las necesidades. Hace poco más de ocho años comenzó a asistir a clases de francés a una escuela cercana a la glorieta de La Minerva. En ese entonces ya operaba el sistema de bicicletas públicas MI BICI y recién comenzaba a operar la ciclovía en el Boulevard en Marcelino García Barragán.

Investigó respecto a la operación del programa de nuevo acudió a solicitar un permiso a su padre: "Yo le dijo a mi papá, "¿sabes qué? Ya está Bici Pública, ya no vas a tener que comprar y ya están las ciclovías activas, ya investigué y hay calles preferentes para ciclistas, entonces a mi me parece seguir". Él todavía un poco dudoso me dijo bueno pero te vas con cuidado y te vas por las calles de preferencia ciclista, sino, te bajas y te vienes en camión".

El joven reconoce que la construcción de la vía ciclista y la apertura de calles con preferencia para quienes se transporte en vehículos no motorizados fueron la puerta de entrada para que él comenzara a andar en bicicleta. Los primeros días no fueron muy fáciles pues el compartir la calle con vehículos de dimensiones más grandes ponía nervioso al nuevo ciclista de Guadalajara.

"Yo no sabía para nada qué era andar en bici, no sabía cuáles eran las reglas a seguir, mucho menos. Mi problema fue que yo no sabía que tenía que irme por medio del carril, solía hacerme a la derecha para que los carros pudieran pasar al lado de mí. Hasta que un día me dijo, no seas tonto, tienes que ir por en medio, es más seguro".

Carlos siguió el consejo de su amigo, sin embargo, se topó con automovilistas que se molestaban porque este iba en medio del carril y por lo tanto le acercaban el auto o no paraban de sonar el claxon. Dicha situación le puso nervioso y decidió dejar pasar al vehículo. Tras meses de práctica decidió que debía hacer valer la preferencia que tiene un ciclista y aunque le piten o le reclamen, siempre va por medio del carril, como ya lo marca la Ley de Movilidad.

Los tiempos de traslado se han reducido para Carlos. Estudia en el CUCEI y anteriormente hacía 15 o más minutos en transporte público. Ahora hace cinco minutos. Además ha observado cambios en su estado físico como el tener mejor condición y hasta lograr a aumentar su masa muscular.

Fue la ciclovía en Marcelino García Barragán y el programa MI BICI lo que facilitó su inició en la bicicleta. Ante el debate y la preparación de la consulta popular que será celebrada el domingo, Carlos decidió estar activo en la lucha a favor de dicha infraestructura. Incluso participó en el debate como parte del grupo que defendió la permanencia de la vía ciclista.

