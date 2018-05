Hasta 15 años de vida se pierden a causa de la hipertensión

Guadalajara

Le dicen el 'asesino silencioso' porque muchos pueden vivir años con el trastorno de la hipertensión sin recibir tratamiento o siquiera estar diagnosticados... hasta que no sufren un infarto, y se pierden capacidades o la vida misma.

"La hipertensión es el origen de muertes prematuras. Una persona hipertensa muere antes de lo que debería... La esperanza de vida de los mexicanos es de 76, 78 años y por no llevar el control de esta enfermedad llega a perder 14 a 15 años de vida", resaltó Alberto Ocampo Chavarría, coordinador estatal del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en entrevista con este medio.

La hipertensión es una enfermedad que va en incremento debido a los estilos de vida de una gran parte de la población. "A nivel mundial, en México, y Jalisco no es la excepción, es un problema de salud que nos ha rebasado en la cantidad de casos", refirió. El entrevistado citó que las Encuestas Nacionales de Salud (Ensanut) 2016 y de medio camino 2016, identifican en Jalisco una prevalencia del 14.7 entre adultos de 20 años en adelante con dicho trastorno. Esto se traduce en que viven en el estado unas 600 mil personas hipertensas.

Sin embargo, "casi un 40 por ciento de ellas tienen la enfermedad y no están diagnosticadas, esa es una de nuestras preocupaciones... Estamos hablando de aproximadamente 180 mil jaliscienses que no saben que están enfermos". Ocampo explicó que muchas personas no presentan ninguno de los síntomas de hipertensión descritos en la literatura médica como dolor de cabeza, visión con destellos o 'lucecitas' (fosfenos) o zumbido de oídos (tinitus), probablemente porque su organismo ya se adaptó a vivir con cifras de tensión arterial por arriba de lo normal "y no experimentan ningún síntoma que los alarme".

La recomendación por tanto es que toda persona sana se tome el nivel de presión arterial una vez al año: el valor normal es de 120/80 pero se diagnostica a una persona como hipertensa cuando rebasa el parámetro de 140/90. En el medio, se trata de una alteración que amerita acudir al médico para controlar el nivel de presión arterial modificando hábitos alimenticios y de actividad física.

Alberto Ocampo enumeró que entre los factores de riesgo para desarrollar hipertensión se cuentan: la herencia (que papás, abuelos o tíos hayan tenido esta enfermedad), una dieta con mucha sal y alimentos industrializados (son altos en sodio), el sedentarismo y el consumo de tabaco.

El médico ejemplificó que los mexicanos deben tener una dieta con dos gramos de sodio al día y el consumo promedio es de cinco gramos diarios. De ahí que los alimentos y bebidas industrializados deben moderarse. Invitó también a realizar actividad física, sea aprovechando el tiempo de esparcimiento o bien, a optar por caminar o usar la bicicleta para trasladarse. En cuanto a fumar, debe evitarse por completo.

Medición

Medir el nivel de presión arterial es un proceso sencillo que toma apenas unos minutos, el doctor Ocampo enfatizó que en el sector salud público (IMSS, ISSSTE o centros de la SSJ) es completamente gratuito y no requiere cita médica, basta acudir al módulo de enfermería. Incluso, la medición es de rutina cuando se acude a consulta por cualquier otra enfermedad.

Este 17 de Mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, cuyo fin "es sensibilizar, concientizar, pero sobre todo educar a la población general en que podemos prevenir y podemos identificar de forma oportuna alguna alteración en las cifras de nuestra presión arterial. Ése es el mensaje".

Claves

El Día Mundial de la Hipertensión se realiza el 17 de mayo desde 2005.

Invita a prestar más atención al control de la presión arterial.

La hipertensión es un factor de riesgo para desarrollar cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, mortalidad y discapacidad prematura.

En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que mil millones de personas padecían la enfermedad.

Sólo 40.6% recibe tratamiento con medicamentos antihipertensivos, y apenas 13.2% logra controlar la presión arterial.

En México, la prevalencia de hipertensión arterial es de 25.5% según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2016.

40% de las personas afectadas desconocía su condición.

En Jalisco la prevalencia es del 14.7 en adultos mayores de 20 años, según la Ensanut 2016.

SRN