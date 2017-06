"Que los jóvenes se capaciten para volverse líderes"

Torreón, Coahuila

Yadira Hinojosa es la presidenta de la asociación AMBOS, que forma parte del directorio de Héroes Laguna desde que empezó el proyecto.

AMBOS es una asociación civil dedicada a la capacitación y entrenamiento de liderazgo social para jóvenes, creando así agentes de cambio.

"Nuestras acciones están enfocadas al trabajo juvenil, en ese sentido el objetivo principal es que se capaciten para convertirse en líderes sociales y agentes de cambio".

"Al día de hoy hay muchas escuelas que nos buscan para que les organicemos eventos deportivos, carreras atléticas, entre otros".





"Se trabajan los valores y el desarrollo humano, con énfasis en todos los miembros de la familia, en especial a las mujeres, los jóvenes y niños".

El objetivo de la asociación es hacer que los jóvenes entiendan que hay una manera positiva de cambiar a su ciudad y a su país, empezando desde su vida personal.

"Es decir nos metemos a escudriñar la vida de los jóvenes, vemos y analizamos sus intereses, para encauzarlos y que finalmente tengan una réplica positiva en la sociedad".

"En AMBOS estamos convencidos que las nuevas generaciones pueden ser agentes de cambio, donde no es indispensable ser político o deportista para generar situaciones interesantes que hagan reflexionar a la sociedad".

Como asociación civil surgen en 2011, sin embargo su trabajo empezó 5 años atrás, realizando acciones en la colonia Fovissste, de donde son los pilares de la asociación. Se trata de 5 jóvenes que inspiraron este movimiento de acción social, que ya nadie para.

Yadira comparte que ella trabajaba en La Opinión, en la sección de espectáculos, estudió comunicación y le encantaba su trabajo.

Decidió irse a la competencia y sólo duró un año trabajando, ya que en el 2000 sufrió un accidente automovilístico, ella se dirigía a su trabajo cuando el golpe se presentó en el lado donde ella viajaba.

Señaló que resultado de una atención médica deficiente y de ese accidente automovilístico, estuvo a punto de perder una pierna, ese percance le cambiaría la vida por completo.

Advirtió que se metió en problemas legales y de salud, se vio obligada a dejar de trabajar, eso le ocasionó una depresión severa.

"Fue gracias a Dios, la gente que me rodeaba y la actitud con la que decidí enfrentar la vida. Todo esto tiene que ver con la filosofía que se aplica en la asociación, donde entendí que las personas no permiten que se les ayude si no empiezan por un trabajo interior".

Así fue que se reunió con 5 'chicos' que jugaban en un parque en la colonia, donde se les preguntó qué querían hacer, ellos señalaron que hacía falta más actividades deportivas dirigidas a la juventud, la primera actividad fue realizar un torneo de baby-fut.

"El deporte logró restaurar un clima de armonía entre los habitantes del sector, las rencillas entre vecinas, los chismes se cambiaron por un ambiente deportivo, de solidaridad y compañerismo".

Fue así que se organizaron hasta 100 torneos, donde participaron niños, jóvenes, abuelos, papás, se le bautizó a la cancha en 'TSM chiquito'.

Antes de que se desarrollaran actividades deportivas, ese lugar era un punto de venta de estupefacientes, el deporte fue desplazando la criminalidad por un ambiente social sano.

Luego incursionamos en la organización de carreras atléticas, la primera fue a beneficio de una vecina que tenía cáncer de mama y requería recursos para su tratamiento, se logró el objetivo y ella es una guerrera, Nohemí González es una sobreviviente de cáncer.

La Asociación Ambos realiza varias actividades para llevar información a las nuevas generaciones, cuentan con talleres de expositor efectivo, este consiste en proporcionar herramientas y técnicas a los jóvenes para que pierdan el miedo de hablar en público, que sean buenos oradores.

Quien se encarga de estos talleres es un maestro de 'Tootmaster', es Daniel Domínguez quien es el coordinador de esta área.

La carta fuerte de la asociación son los talleres de liderazgo social, ahí se abordan temas de autoconocimiento, espirituales, sexualidad, nutrición, desarrollo humano y liderazgo, el taller dura 3 meses. También se aborda el emprendedurismo juvenil, siempre con una visión social.

Otra actividad que realiza la asociación civil es el Yoga de la risa, a nivel zona norte cuentan con jóvenes certificados por Beatriz Valenzuela, quien es la primer lagunera a nivel México y zona norte que es maestra de Yoga de la Risa avalado por el doctor Madan Kataria.

Se brindan conferencias en las escuelas con jóvenes ya capacitados, tenemos una que se llama: "Cárgate de risa", yoga de la risa, 'mitoterismo', liderazgo social, plática para padres.

Las personas que gusten apoyar a esta asociación pueden contactarse a través de su página de Facebook: AMBOS Oficial, pueden ser voluntarios o bien ayudar a sostener la logística, infraestructura y personal que conforma la asociación civil.

JFR