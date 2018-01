Con ayuda de su hermano busca sustento en Gómez

Gómez Palacio, Durango

Doña Quica Cardoza Moreno que desde pequeña padeció de polio es trasladada por su hermano José Dolores mediante una cuerda atada a un carrito, acuden al centro de Gómez Palacio a pedir algo de ayuda para mantener su hogar ubicado en la Flor de Jimulco, Coahuila.

“Antes venía sola hasta Gómez o a Torreon a pedir algo de dinero o medicinas, pero desde hace más de un año mi hermano me ayuda a moverme más rápido, es mi mayor apoyo y donde quiera me trae”, relata doña Quica quien dice antes no traía carrito y andaba ‘a gatas’.

Desde la comunidad de la Flor de Jimulco toman un par de autobuses que los dirige hacia la ciudad gomezpalatina gastando un total de 80 pesos en pasajes de ida y vuelta a su comunidad entre los dos hermanos.

“Ya me conoce mucha gente de la zona centro y me ayudan con una moneda o con algo para comer y la mayoría son muy buenas gentes. A pesar de que gastamos en el transporte, nos queda un poco para llevar a nuestra casa”, dijo.

Por su parte, su hermano José Dolores, menciona que apoyó a su hermana pues vio sus ganas de buscar el sustento de la casa a pesar de su condición física.

“Quise ayudarle porque venía sola hasta acá y con el carrito yo la traigo para donde ella me diga, además que ayudándola me ayudo yo también” dijo mientras caminaba llevando a su hermana por la calle Bravo.

En cada ocasión ayuda a subir al camión a su hermana para luego subir el carrito que tiene un peso superior a los 15 kilos.





