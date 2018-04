Niño sufre herida por caer en canchas de La Jabonera

Torreón, Coahuila

Un menor de edad resultó seriamente lesionado el pasado fin de semana, en las canchas de futbol del Complejo Deportivo La Jabonera.

A Jesús, quien además presenta infección, le debieron suturar en una pierna 23 puntos ya que se lesionó con una de las bases de fierro “trozados” donde se sujetaban las mallas ciclónicas que se retiraron y que no tienen señalamiento de peligro.

Rosa María, la madre del menor, detalla que no le auxiliaron en la situación de emergencia, exigen a la autoridad que verifiquen las instalaciones para que no se presente una situación igual, pues no es el primero que se registra.

El niño presenta elevadas temperaturas, por lo que indican pudiera tratarse de una infección derivada del accidente.



El alcalde Jorge Zermeño Infante, por su parte, lamentó el accidente y aseguró que realizan trabajos para mejorar las condiciones de este espacio.

En redes sociales se dio a conocer que el pasado sábado el menor practicaba futbol, cuando en un momento maniobró y se lesionó severamente y es que las canchas tuvieron en algún momento malla ciclónica, que se retiraron.

Sin embargo, los tubos donde se ensamblan no se removieron y tienen de altura por lo menos 30 centímetos, también hay clavos y no existe señalamiento de peligro para los niños.

Comentaron que el pasado jueves otro menor resultó lesionado con un clavo.

“Nosotros hemos tenido que enfrentar los gastos médicos derivados del accidente ya que el personal de La Jabonera ni siquiera nos apoyó hablando a algún médico o servicio de emergencia en el momento".

El alcalde Jorge Zermeño Infante opinó en torno al tema, “son accidentes lamentables que hay que atenderlos, lo que te puedo decir es que están realizándose trabajos para mejorar las condiciones de las canchas deportivas".