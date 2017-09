Puede perder trasplante de riñón por negligencia

Saltillo, Coahuila

Una paciente de hemodiálisis del IMSS Coahuila, denunció públicamente los riesgos sanitarios de los que fue víctima en la Clínica de Hemodiálisis Plenitud, donde le hicieron el proceso con filtros reciclados.

Adriana Coronado, de 36 años de edad, expuso que fue canalizada por el IMSS hasta esta clínica para ser hemodializada, sin embargo, en la última sesión se dio cuenta de que el filtro que colocaron para su tratamiento era de otra paciente y ya estaba usado.

"La clínica ya está cerrada, Secretaría de Salud la cerró por que reciclaban los filtros, pero además el personal no está bien capacitando".



Aseguró que ante esta situación, acudió a la Jurisdicción Sanitaria número 8, de Saltillo, para interponer la queja, pues sospecha que se puso en riesgo su salud y la de otros pacientes.

Esta mañana acudió a la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (COCCAM) a recibir asesoría, pues busca que este caso no quede impune, pues de resultar que adquirió una infección pudiera perder la oportunidad de recibir un trasplante de riñón, toda vez que al resultar positivo a cualquier tipo de infección la sacarían de la lista de espera.

"Me ponen el filtro a mi por error y se dan cuenta a los 10 o 15 minutos y me dicen que no pasaba nada, solamente me cambiaron de filtro y siguió mi sesión. En mi cita en el IMSS me dicen que sí pasa, que me pudieron haber contagiado de Sida porque el filtro no estaba bien lavado y si es así automáticamente me sacan de la lista de espera", dijo.

En la COCCAM fue recibida por el subcomisionado general jurídico, Óscar Puente Alonso, quien aseguró que se tomará conocimiento del caso y de cumplir con los requisitos de ley se establecerá la queja médica y se le dará seguimiento.





crc