Falta de helicópteros arriesgaría el turismo

Santiago

Aunque existe un riesgo latente para quienes realizan deportes extremos en parajes ecoturísticos de Nuevo León, los cuerpos de auxilio no cuentan con el equipo y la experiencia para realizar maniobras de rescate en caso de accidentes, ya que en enero del 2016 el Gobierno del Estado canceló el contrato de dos helicópteros que utilizaba Protección Civil.

Bajo el argumento de recortar gastos, el Estado retiró el contrato a Aeronáutica Empresarial SA de CV, que aportaba las aeronaves que eran manejadas por pilotos canadienses profesionales, quienes prestaban auxilio en casos de accidentes, incendios o cualquier percance que pudiera suscitarse en zonas de difícil acceso.

Ante la llegada de las vacaciones y el aumento de afluencia en parajes naturales, como cerros, cañones, reservas naturales, entre otros, el riesgo de accidentes también aumenta, señaló un guía de ecoturismo.

Sin embargo, Protección Civil tiene dos helicópteros menos y no cuenta con la experiencia del personal capacitado que tenían antes, por lo que en caso de emergencia los guías turísticos deben de cargar a los lesionados hasta el final del recorrido o esperar a que los cuerpos de auxilio entren a pie.

"Ahora lo que pasa es que precisamente que no contamos con helicópteros que puedan entrar al cañón y pilotos que puedan bajar a su helicóptero a una distancia donde puedan extraer a las personas, esa es la diferencia.

"Protección Civil sí viene y está permanentemente en la entrada del parque, la única diferencia ahora es que no hay un helicóptero.

"Está entrando Protección Civil, en algún accidente está entrando a pie", refirió el guía que prefirió no revelar su nombre.

Adicional al riesgo que supone realizar deportes extremos como rapel, senderismo, balsismo, paracaidismo, entre otros, se suma la falta de experiencia de algunas agencias de turismo, que por cobrar menos no aplican todas las medidas de seguridad.

"Las demás empresas que van iniciando que cometen las novatadas de meter gente que no debe entrar por preparación física o porque no se dan cuenta los guías que hay gente que no está apta".

Mencionó que la corporación sí vigila las zonas y está al pendiente de cualquier percance, sin embargo, son factores externos a ellos los que inciden en que la ayuda no llegue rápidamente.

En ese caso, dijo, es mejor bajar ellos mismos en la espalda a las personas lesionadas, que esperar a que llegue la ayuda.

Finalmente recomendó a las personas contratar agencias reconocidas y serias que sepan manejar las situaciones de riesgo.

Cabe recordar que a principios del año pasado, el Gobierno del Estado canceló rentas de cuatro aeronaves entre las que estaban las Aeronáutica Empresarial SA de CV, adquirió dos helicópteros para pasajeros y los acondicionó para el uso de Protección Civil.

Igualmente el helicóptero Bell 412 fue acondicionado para brindar labores de rescate y seguridad, ya que durante la administración pasada se utilizaba para traslados del gobernador Rodrigo Medina, dentro y fuera del área metropolitana, indica un boletín del 14 de enero de 2016 del Gobierno del Estado.