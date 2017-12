Heladas acaban con nopaleras de Milpa Alta

México

Más de 70 por ciento de la producción de nopal que se genera en Milpa Alta, Ciudad de México, se perdió debido a las bajas temperaturas y las heladas de 9, 10 y 11 de diciembre, las cuales afectaron los cultivos del principal abastecedor de esa verdura a la capital.

“Se avecinaba una buena temporada hasta que nos cayó la helada”, expresa con pesar Juan Alonso Peralta, un productor de nopal de Milpa Alta.

De sus parcelas, que abarcan cuatro hectáreas en el poblado de Villa Milpa Alta, diariamente cosechaba entre 500 y 600 kilogramos, que muy temprano trasladaba a la Central de Abasto de Ciudad de México y al Centro de Acopio de la delegación, de donde se abastece un buen número de tianguistas de la capital. Sin embargo, las heladas acabaron con su producción.

“Tenía programado sacar entre diciembre y enero una cosecha aproximada de 300 toneladas, pero ahora solo tenemos entre 30 y 40 toneladas; cayó muchísimo porque la mayoría del producto se perdió”, lamenta.

A simple vista, las nopaleras están intactas, pero al acercarse se puede apreciar que la producción está severamente dañada. Aún no los han cortado, porque los recorridos de evaluación de la empresa aseguradora terminaron apenas el jueves.

“Los nopales se ponen amarillos, 90 por ciento del nopal es agua. Al bajar las temperaturas, el nopal se coce, pierde su consistencia y ya no es factible para vender, ya no se vende. Pierde sus características y ya no es consumible. Es la única fuente de ingresos que tenemos.

“Ya se hicieron las supervisiones en parcela, hay que tirar todo el nopal y seguir trabajando”, dice.

Mientras tanto, Joel Cruz, otro productor de San Pedro Atocpan, también está por comenzar los trabajos de corte del nopal afectado.

“En la familia cultivamos cuatro hectáreas, se vino el frío, se congelaron los nopalitos, se deshidrataron y se están pudriendo, ya no sirven para comercializar, nos quedamos sin empleo, sin producción directamente y sin el sustento”, lamenta.

Joel aprecia que el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad (Sederec) de la capital haya atendido su llamado de inmediato. Del 13 al 22 de diciembre realizaron los recorridos, junto con la aseguradora, para evaluar los daños en mil 952 predios de 10 comunidades de la demarcación.

San Lorenzo Tlacoyucan y Villa Milpa Alta son los poblados más afectadas con 746 y 505 predios dañados, respectivamente. En San Pedro Atocpan solo se registraron 25 parcelas dañadas, por mencionar algunos poblados. Pero en todos los casos la entrega de las pólizas tardará en llegar.

“Las pólizas están manejando por hectárea un aproximado de mil 300 a mil 500 pesos. Todavía no tenemos si quiera las actas, porque los ingenieros apenas están determinando el grado de afectación. A veces tarda un poco porque ya es fin de año, pero se era esperando que (la entrega de los recursos) sea en el primer trimestre del próximo año”, señaló Cecilia Cruz García, subdirectora regional de la Sederec.

Además de la demora, los productores ya prevén que los montos serán insuficientes para recuperar lo perdido.

“Mil 500 pesos por hectárea para el campesino es mínimo, es muy poco lo que la aseguradora da, si son casi 2 meses que nos vamos a quedar sin producción, porque lo perdido se convertirá en fertilizante para las parcelas”, señaló Juan Alonso Peralta.

De acuerdo con la Sederec, la delegación Milpa Alta abastece 70 por ciento del mercado de nopal a Ciudad de México; debido a esta contingencia, los productores prevén una escasez y el alza en el precio que afecta directamente al consumidor.

Habitualmente, la pieza de nopal cuesta un peso en tianguis y mercados de la capital, pero por estos días se vende en 2.50 pesos cada uno; por ello, estos productores lamentan no beneficiarse con el alza, pues las heladas no les dejaron nada que comercializar.

“Uno de los estados que están produciendo es Morelos, ellos son los que están abasteciendo ahorita, se incrementa el precio, a nosotros no nos beneficia, nos afecta porque no tenemos trabajo”, indicó Joel Cruz.

Llamó a las autoridades a voltear “a ver el campo, no nada más es todo asfalto, que volteen a ver al campo cómo se está afectan y cómo está afectado a parte de los productores, a todas las familias y a las amas de casa”.