Aún no hay una negociación con nuevo estadio: Héctor López

León, Gto.

El alcalde Héctor López Santillana precisó que se continúa en las pláticas para la construcción de un estadio moderno, ello luego de la reunión que sostuvo el Gobernador con el presidente de Grupo Pachuca.

En entrevista, López Santillana explicó que esta fue una reunión sumamente positiva, en la que hubo un acuerdo general, por lo que aún no hay negociación alguna y ahora viene el aterrizaje del proyecto.

Sin embargo, mencionó que aún se continúa en la lucha por recuperar el actual inmueble del estadio León a través de otras alternativas, respetando siempre las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se puede decir que estamos trabajando para asegurar que en León estamos trabajando para que el León no solamente tenga un estadio, seguimos peleando nuestro estadio, no vamos a quitar el dedo del renglón, seremos respetosos de la resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pero hay otras alternativas, otros intereses que no han sido escuchados, es una vertiente particular privada que mantiene vigente la defensa del estadio, en lo que se da el estadio vamos a trabajar para tener uno moderno”, dijo el edil.

El pasado 24 de enero en rueda de prensa el Gobernador Miguel Márquez dijo que la construcción del estadio correría a cargo de la iniciativa privada, sin embargo, precisó que el terreno en el que se edificaría seguiría siendo propiedad municipal.

Por otro lado, fuentes cercanas a MILENIO León, confirmaron que aún el Municipio continúa sin recibir la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se desecha la solicitud del Municipio de revisar el dictamen que dio el Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito a favor de los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González.