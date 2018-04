Heladas dejan pérdida de 600 mdp en cultivo de manzana

Saltillo, Coahuila

En Coahuila se buscará la declaratoria de desastre natural por la pérdida de la producción de manzana en el municipio de Arteaga, derivado de las heladas registradas durante el fin de semana.



Sergio Flores de la Fuente, presidente del Comité de Sanidad Vegetal del Estado, comentó que las pérdidas están calculadas en más de 600 millones de pesos, que ponen en riesgo más de 2 mil 500 empleos en la región sureste, dependientes de esta actividad.



"Fueron afectados más de 400 productores y esta en riesgo el 50% de los trabajadores, habría mucho desempleo en la región y no podríamos no contratarlos porque son gente de planta que si no los ocupamos el próximo año, ya no los encontraríamos", expuso.



Indicó que el próximo viernes se tendrá una reunión para conocer si se aprobó la declaratoria de desastre natural y para revisar sobre los apoyos que se otorgarán a los productores y trabajadores afectados.



Refirió que son 3 mil 500 hectáreas afectadas con la granizada y helada, que se registraron el fin de semana anterior en la mayor parte de la Sierra de Arteaga.



Subrayó que este año se perdió la cosecha de manzana, ciruelo y durazno, en su totalidad y serán 500 días los que pasarán para que los productores puedan recuperarse.



Recordó que fue hace más de 38 años que se había registrado un evento de este tipo evento natural.